Especialista em chamadas fraudulentas explica: "Cada vez que atende uma chamada, confirma que o seu número está ativo"

Antes de morrer, deixou uma carta para o filho de 1 ano. Influencer perde a vida aos 19 anos

Atender chamadas de números desconhecidos pode parecer inofensivo, mas, segundo a especialista em inteligência artificial Nona, cada gesto desse tipo pode aumentar a quantidade de spam que recebe.

Citado pelo site AS, a especialista deixou um alerta na rede social X: “cada vez que rejeita ou atende uma chamada, confirma que o seu número está ativo”, o que leva os números de telemarketing e de fraude a multiplicarem-se.

De acordo com a especialista, o problema não se limita apenas à interação com a chamada em si. No mundo dos call centers, marcadores automáticos e campanhas de fraude, cada tentativa de contacto deixa um rasto, desde se o telefone tocou, se houve sinal de ocupado ou se houve interação do utilizador. Essas informações ajudam os operadores a validar quais os números ativos e a optimizar futuras chamadas.

Quando se registam serviços online, os números podem acabar em bases de dados comerciais, muitas vezes associados a outros dados do perfil do utilizador, explicou a especialista. Ou seja, as chamadas fraudulentas começam antes de tocar: quando o número entra numa lista, cada reacção do utilizador, mesmo mínima, é valiosa para quem gere a campanha.

A especialista divide as soluções em duas frentes: imediata e administrativa. A imediata passa por não atender nem devolver chamadas de números desconhecidos, evitar interagir com robots ou pressionar teclas para cancelar supostas subscrições e usar os filtros do telemóvel. A administrativa envolve retirar consentimentos, inscrever-se em sistemas de exclusão publicitária e apresentar reclamações quando necessário.