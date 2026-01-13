Facebook Instagram
Dicas

Especialista em chamadas fraudulentas explica: "Cada vez que atende uma chamada, confirma que o seu número está ativo"

Atender ou rejeitar chamadas de números desconhecidos pode estar a aumentar a quantidade de spam que recebe, alerta especialista
IOL
Ontem às 16:52
Pessoa no telemóvel
Pessoa no telemóvel
Foto: freepik
Antes de morrer, deixou uma carta para o filho de 1 ano. Influencer perde a vida aos 19 anos

Atender chamadas de números desconhecidos pode parecer inofensivo, mas, segundo a especialista em inteligência artificial Nona, cada gesto desse tipo pode aumentar a quantidade de spam que recebe.

Citado pelo site AS, a especialista deixou um alerta na rede social X: “cada vez que rejeita ou atende uma chamada, confirma que o seu número está ativo”, o que leva os números de telemarketing e de fraude a multiplicarem-se.

De acordo com a especialista, o problema não se limita apenas à interação com a chamada em si. No mundo dos call centers, marcadores automáticos e campanhas de fraude, cada tentativa de contacto deixa um rasto, desde se o telefone tocou, se houve sinal de ocupado ou se houve interação do utilizador. Essas informações ajudam os operadores a validar quais os números ativos e a optimizar futuras chamadas.

Quando se registam serviços online, os números podem acabar em bases de dados comerciais, muitas vezes associados a outros dados do perfil do utilizador, explicou a especialista. Ou seja, as chamadas fraudulentas começam antes de tocar: quando o número entra numa lista, cada reacção do utilizador, mesmo mínima, é valiosa para quem gere a campanha.

A especialista divide as soluções em duas frentes: imediata e administrativa. A imediata passa por não atender nem devolver chamadas de números desconhecidos, evitar interagir com robots ou pressionar teclas para cancelar supostas subscrições e usar os filtros do telemóvel. A administrativa envolve retirar consentimentos, inscrever-se em sistemas de exclusão publicitária e apresentar reclamações quando necessário.

RELACIONADOS
Antes de morrer, deixou uma carta para o filho de 1 ano. Influencer perde a vida aos 19 anos
Beber água às refeições faz mal? Especialista deixa aviso
Humidade e cheiro a mofo? Faça isto para acabar com o 'cheiro a antigo' da sua casa
Aos 62 anos, esta mulher corre mais de 70 km por semana. Esta é a sua rotina desde os 50
Colcha do Lidl de menos de 10 euros faz corar a Zara Home
Cerco à Primark aperta-se: grande concorrente abre mais uma loja em Portugal
Mais Vistos
00:05:26
1ª Companhia
Recrutas são bem-sucedidos e conquistam uma vantagem muito desejada
tvi
00:02:58
V+ Fama
Adriano Silva Martins interrompe programa para dar notícia de última hora
tvi
00:02:49
V+ Fama
As imagens do último adeus a Maycon Douglas
tvi
00:06:30
1ª Companhia
Após conflitos, Rui Freitas tem atitude inédita na desistência de Pedro Barroso
tvi
Destaques IOL
Novidades
Colcha do Lidl de menos de 10 euros faz corar a Zara Home
Novidades
Cerco à Primark aperta-se: grande concorrente abre mais uma loja em Portugal
Nespresso
Quem tem Nespresso ou Dolce Gusto vai querer experimentar as cápsulas de café Mercadona
Humidade
Humidade nas paredes: arquiteto em Espanha explica o truque do papel de alumínio
Mais Lidas
Filipe Delgado
Separou-se da mulher e construiu um "império" ao lado do homem com quem casou em segredo. Hoje é um fenómeno da TV
Famosos
Ana Guiomar rendida a conhecido ator: "Amo-o! E já não consigo disfarçar"
selfie
Hidratação
Avaliação científica confirma as propriedades que levaram o creme Nivea a ser um fenómeno mundial
Ana Guiomar
“Já não consigo disfarçar”: Ana Guiomar assume nova paixão
Famosos
Revelado desabafo feito por Maycon Douglas no passado: "Qualquer dia, vou ao farol e acabo com isto"
selfie
Carina Ferreira
Surpresa! Venceu um Secret Story em Portugal e agora anuncia gravidez: «O nosso maior segredo»