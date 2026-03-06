Especialistas alertam: nunca partilhe estas informações com o ChatGPT

"Não abra, não clique, não partilhe": o alerta da PSP para travar esta burla

A inteligência artificial está cada vez mais presente no quotidiano e já é utilizada por milhões de pessoas para esclarecer dúvidas, ajudar no trabalho ou até aconselhar em questões pessoais. No entanto, especialistas alertam que esta prática exige cautela, já que muitas vezes os utilizadores acabam por revelar informações sensíveis sem se aperceberem dos riscos.

Citado pelo site Huffpost Noticias Trabajo, de acordo com especialistas em cibersegurança, ferramentas de inteligência artificial podem acumular grandes quantidades de dados a partir das conversas com os utilizadores. Por isso, é importante evitar partilhar determinados tipos de informação pessoal.

Entre os dados que nunca devem ser divulgados estão informações médicas ou problemas de saúde mental, bem como dados bancários, palavras-passe ou números de conta. Também é aconselhável não enviar documentos legais que incluam nomes completos, nem partilhar moradas, números de identificação ou outras informações pessoais.

Outro cuidado importante diz respeito às fotografias pessoais, já que estas podem conter mais informação do que parece à primeira vista e permitir a extração de dados adicionais.

Os especialistas sublinham que muitas pessoas tendem a confiar excessivamente nestas ferramentas por acreditarem que estão apenas a conversar com um sistema automático. No entanto, relembram que as informações partilhadas podem ser utilizadas para diferentes finalidades, incluindo o desenvolvimento de serviços ou sistemas de publicidade.

Perante este cenário, a recomendação é simples: usar a inteligência artificial como uma ferramenta útil, mas evitar partilhar dados pessoais ou sensíveis. A consciência sobre o tipo de informação revelada continua a ser a melhor forma de proteger a privacidade no ambiente digital.