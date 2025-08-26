Alerta de forte agitação marítima nos próximos dias: ondas podem chegar até aos 7 metros

Se pretende ir à praia nos próximos dias tenha atenção. A página de Instagram @ssb_nadadoressalvadores lançou um aviso à população, alertando para uma forte agitação marítima que deverá atingir a costa portuguesa.
Segundo os dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), prevêem-se ondas entre os quatro e os sete metros de altura, especialmente entre 26 e 27 de agosto.
O alerta sublinha que as condições do mar vão estar particularmente adversas, sendo desaconselhada a permanência junto à linha de água. Nessas datas, as praias deverão estar sinalizadas com bandeira vermelha.
Recomendações de segurança
Os nadadores-salvadores reforçam a importância de cuidados redobrados:
- Respeitar as bandeiras e as indicações dos nadadores-salvadores;
- Evitar zonas rochosas e praias com declive;
- Frequentar apenas praias vigiadas;
- Manter distância de segurança do mar;
- Redobrar a atenção com crianças, idosos e pessoas com mobilidade reduzida.
As autoridades recordam que, nestas condições, o mar pode ser imprevisível e perigoso, pelo que é essencial seguir todas as recomendações de segurança.