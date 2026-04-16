GNR deixa alerta: a regra dos 3 segundos que muitos ignoram (e pode evitar acidentes)

A Guarda Nacional Republicana (GNR) partilhou um vídeo nas redes sociais a alertar para a importância de manter a distância de segurança na estrada, destacando a chamada “regra dos 3 segundos” como uma medida simples que pode fazer a diferença entre evitar ou provocar um acidente.
Na publicação, a GNR chama a atenção para a perceção errada que muitos condutores têm da velocidade. A 120 km/h, um veículo percorre mais de 30 metros por segundo, o que significa que, em poucos instantes, a distância entre carros pode desaparecer sem que o condutor se aperceba.
Para ajudar a garantir uma condução mais segura, a autoridade explica uma regra prática: escolher um ponto fixo na estrada, como um sinal ou um poste, e começar a contar “1, 2, 3” no momento em que o carro da frente passa por esse ponto. Se o condutor chegar ao mesmo local antes de terminar a contagem, significa que está demasiado próximo.
Segundo a GNR, estes três segundos correspondem a uma margem de cerca de 90 metros, considerada essencial para reagir a imprevistos, como travagens bruscas ou obstáculos na via.
A autoridade reforça que muitos condutores não têm noção real das distâncias e do tempo de reação, o que aumenta o risco de colisões, sobretudo em autoestradas e vias rápidas.
A GNR apela ainda à partilha da informação e à sensibilização de familiares e amigos, sublinhando que, na estrada, “três segundos podem ser tudo o que tem” para evitar um acidente.