Antes de usar o multibanco faça isto ou habilita-se a ficar sem dinheiro

É para rir mas não tem graça. GNR alerta para aumento de fenómeno que pode deixar danos para o resto da vida

Apesar do crescimento das burlas online, os crimes em espaços físicos continuam a preocupar as autoridades, em particular nos multibancos utilizados diariamente para levantamentos e outras operações bancárias. Nos últimos tempos, tem-se registado um aumento de casos de skimming, um esquema que permite aos criminosos roubar dados de cartões bancários durante a utilização da máquina.

O skimming consiste na instalação de dispositivos disfarçados nos multibancos, como câmaras ocultas ou leitores falsos, capazes de captar informações do cartão e o código PIN do utilizador. Com estes dados, os burlões conseguem clonar cartões e realizar operações fraudulentas sem o conhecimento da vítima.

Citado pelo site El Cronista, perante este cenário, bancos e autoridades recomendam atenção redobrada antes de inserir o cartão. É aconselhável verificar se existem objetos estranhos na ranhura do cartão, no teclado ou no ecrã, tapar o teclado ao introduzir o PIN e evitar aceitar ajuda de desconhecidos.

Sempre que possível, deve optar-se por multibancos localizados no interior das agências bancárias e monitorizar regularmente os movimentos da conta através do homebanking, de forma a detetar rapidamente qualquer atividade suspeita.