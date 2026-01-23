Facebook Instagram
Dicas

Antes de usar o multibanco faça isto ou habilita-se a ficar sem dinheiro

Faça isto para evitar o roubo de dados e prejuízos financeiros
IOL
Hoje às 15:22
Multibanco
Multibanco
Foto: Ali Mkumbwa, Unplash
É para rir mas não tem graça. GNR alerta para aumento de fenómeno que pode deixar danos para o resto da vida

Apesar do crescimento das burlas online, os crimes em espaços físicos continuam a preocupar as autoridades, em particular nos multibancos utilizados diariamente para levantamentos e outras operações bancárias. Nos últimos tempos, tem-se registado um aumento de casos de skimming, um esquema que permite aos criminosos roubar dados de cartões bancários durante a utilização da máquina.

O skimming consiste na instalação de dispositivos disfarçados nos multibancos, como câmaras ocultas ou leitores falsos, capazes de captar informações do cartão e o código PIN do utilizador. Com estes dados, os burlões conseguem clonar cartões e realizar operações fraudulentas sem o conhecimento da vítima.

Citado pelo site El Cronista, perante este cenário, bancos e autoridades recomendam atenção redobrada antes de inserir o cartão. É aconselhável verificar se existem objetos estranhos na ranhura do cartão, no teclado ou no ecrã, tapar o teclado ao introduzir o PIN e evitar aceitar ajuda de desconhecidos.

Sempre que possível, deve optar-se por multibancos localizados no interior das agências bancárias e monitorizar regularmente os movimentos da conta através do homebanking, de forma a detetar rapidamente qualquer atividade suspeita.

 

RELACIONADOS
É para rir mas não tem graça. GNR alerta para aumento de fenómeno que pode deixar danos para o resto da vida
Enganado por um amor que não existe: homem perde 200 mil euros em burla digital
Já tem um código com os seus familiares? Só assim vai estar protegido contra burlas com Inteligência Artificial
Burla em parques de estacionamento de grandes superfícies vitima cada vez mais condutores
MB Way: Como se proteger das burlas
Mais Vistos
00:02:07
1ª Companhia
«Estou de dieta, mas posso ver a ementa» Resposta viral de Filipe Delgado deixa instrutor Marques morto de riso
tvi
00:01:01
1ª Companhia
Instrutor Marques vira costas para se rir de resposta hilariante de Filipe Delgado
tvi
00:02:13
1ª Companhia
Filipe Delgado e Andrea fazem oração para acabar a chuva torrencial. E o inesperado aconteceu
tvi
00:01:02
1ª Companhia
Instrutor Marques arranca gargalhadas com comentário inusitado
tvi
Destaques IOL
Segurança
Antes de usar o multibanco faça isto ou habilita-se a ficar sem dinheiro
Saude
Esta mulher de 70 anos é uma inspiração: tem um físico inacreditável por fazer este desporto todas as semanas
Saude
Todas as mulheres com mais de 50 anos devem comer este pão, alertam nutricionistas
Modelador de cabelo
Dyson, cuidado: o modelador de cabelo que conquistou as redes sociais está no Pingo Doce
Mais Lidas
Receitas
Fez carne estufada e ficou rija? Este é o segredo para a deixar super tenra e saborosa
Segurança
Antes de usar o multibanco faça isto ou habilita-se a ficar sem dinheiro
Ikea
Adeus, ilhas de cozinha. Olá, nova tendência que Ikea já segue com best-seller
versa
Liga 3
Dono e também jogador: Daniel Alves vai ser inscrito para jogar pelo São João de Ver
maisfutebol
Como emagrecer
Não há como falhar: se quer perder 4 Kg em duas semanas, basta ter estes três hábitos
Liga
Neve em Arouca? Conheça a previsão para a hora do jogo com o Sporting
maisfutebol