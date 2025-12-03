Cuidado com as burlas: é isto que deve fazer obrigatoriamente antes de levantar dinheiro no multibanco

Influencer do fitness morre após desafio de ingerir 10 mil calorias por dia. Tinha 30 anos

Com o aumento das fraudes, não basta ter cuidado apenas nas compras online. Os multibancos, utilizados diariamente para levantar dinheiro de forma rápida, também podem ser alvo de burlas. Um tipo de fraude que tem ganho popularidade é o skimming, onde os criminosos roubam os dados dos cartões para clonar e utilizar posteriormente de forma fraudulenta.

Para isso, instalam pequenos dispositivos camuflados, como câmaras escondidas ou leitores de cartão falsos, que captam informações sensíveis do utilizador.

De acordo com o site El Cronista, antes de usar um multibanco, verifique sempre se não há objetos estranhos na ranhura do cartão, no teclado ou no ecrã. Qualquer anomalia pode indicar a presença de um “skimmer”. Ao inserir o PIN, cubra o teclado com a mão para evitar que câmaras ocultas registem o código.

Evite também a ajuda de desconhecidos durante a transação e prefira multibancos localizados, bem iluminados e seguros. Por fim, acompanhe regularmente as suas operações através da app da sua conta bancária para detetar qualquer atividade suspeita.