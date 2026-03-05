Evite imprimir comprovativos nos multibancos: especialistas alertam para risco de fraude

Há uma nova fraude que chega às contas empresariais nas redes sociais

Quase todos nós já tivemos o hábito de imprimir o comprovativo ao levantar dinheiro ou realizar pagamentos num multibanco. Mas, apesar de parecer uma prática inofensiva, especialistas alertam que esta ação pode representar um risco sério para a segurança pessoal e financeira.

Os comprovativos impressos contêm dados sensíveis, como o número da conta ou do cartão, o saldo após a operação, bem como a data, hora e localização do caixa. Embora não incluam toda a informação bancária, podem ser utilizados por criminosos para planear esquemas de fraude ou roubo de identidade, avança o site A24.

Para reduzir os riscos, recomenda-se evitar a impressão de comprovativos quando não for estritamente necessário, optando por alternativas digitais, como envio por e-mail ou SMS. Caso seja imprescindível manter o papel, este deve ser guardado em local seguro e destruído completamente antes de ser descartado.

Outras medidas de segurança incluem utilizar apenas multibancos em bom estado, alterar periodicamente as palavras-passe, não partilhá-las com terceiros e manter atualizados os dispositivos utilizados para aceder à banca online.

Adotar estes cuidados simples pode ajudar a proteger a informação pessoal e minimizar a exposição a fraudes, tornando o uso dos caixas automáticos mais seguro.