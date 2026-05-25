A escolha da cor do fato de banho das crianças e adultos pode salvar vidas, alerta técnico de emergência médica

Esta piscina enche-se de água do mar e já está aberta: a alternativa aos dias de trânsito para a praia

A escolha do fato de banho, sobretudo no caso das crianças, pode ter um impacto muito maior do que se imagina e, em situações extremas, pode mesmo fazer a diferença entre a vida e a morte. O alerta foi deixado pelo técnico de emergência médica Miguel Assal, que recorreu às redes sociais para sensibilizar os pais para um detalhe muitas vezes ignorado: a cor da roupa dentro de água.

Num vídeo partilhado no Instagram, o profissional mostra diferentes fatos de banho em contexto aquático e evidencia como algumas cores podem tornar as crianças praticamente “invisíveis”. Em ambiente de piscina ou mar, tons como o azul acabam por se confundir com a água em movimento, enquanto o branco pode desaparecer contra o reflexo do fundo ou da espuma.

“Quando há movimento na água, o azul mimetiza-se e deixa de se ver. O mesmo acontece com o branco, que se mistura com o fundo ou com a espuma”, explica no vídeo, onde é possível observar situações em que várias crianças estão na água, mas nem todas são facilmente identificáveis.

O técnico de emergência médica reforça ainda que o fator tempo é crítico em situações de afogamento, sublinhando que “a vida de uma criança depende do tempo em que não está localizada”. Por isso, apela à escolha de cores mais visíveis e contrastantes, como amarelo, laranja ou rosa, que facilitam a deteção imediata mesmo à distância e em diferentes condições de água.