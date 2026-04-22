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Cuidado com o MB Way: PSP alerta para nova burla
IOL
Há 3h e 18min
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Há uma nova burla relacionada com o MB Way em Portugal. Saiba como funciona

A Polícia de Segurança Pública (PSP) está a alertar para uma nova burla associada ao MB Way que já está a circular em Portugal e que pode levar as vítimas a participar, sem saber, em esquemas ilegais.

Segundo o aviso divulgado nas redes sociais, tudo começa com uma transferência inesperada para a conta da vítima. Pouco depois, surge uma mensagem, geralmente através do WhatsApp, de alguém que afirma ter enviado o dinheiro por engano e pede a devolução. O primeiro sinal de alerta está no facto de o número que contacta não coincidir com o que realizou a transferência. Ainda assim, muitos acabam por devolver o valor, desconhecendo que o dinheiro pode ter origem ilícita, contribuindo assim para esconder o rasto da operação.

A PSP recomenda que, nestes casos, não haja qualquer devolução direta. O aconselhado é cortar o contacto com o remetente, contactar de imediato o banco e guardar todas as provas para apresentar queixa às autoridades.

Mas o esquema não fica por aqui. Os burlões estão também a explorar a funcionalidade de “pedir dinheiro” do MB Way de forma enganosa. As vítimas recebem notificações que simulam depósitos, pedindo a introdução do PIN para “confirmar” a operação. No entanto, ao inserir o código, estão na verdade a autorizar um envio de dinheiro para o burlão.

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As autoridades reforçam que o sistema MB Way é seguro, mas alertam para o perigo da chamada “engenharia social”, que manipula os utilizadores. A regra é clara: nunca é necessário introduzir PIN ou códigos para receber dinheiro.
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