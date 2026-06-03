Faz a coleção de cromos da caderneta do mundial? PSP fez um alerta

GNR alerta para aumento deste tipo de furtos no verão

PSP deixa alerta: há um detalhe que os carteiristas aproveitam sempre

PSP deixa alerta sobre nova burla relacionada com o SNS: pode ficar sem dinheiro

A coleção de cromos do Mundial está a entusiasmar milhares de adeptos, mas também está a servir de pretexto para novas tentativas de burla. Perante o aumento da procura por cromos e cadernetas, a Polícia de Segurança Pública (PSP) recorreu às redes sociais para deixar um alerta aos colecionadores.

Numa publicação divulgada no Instagram, a autoridade chama a atenção para esquemas fraudulentos que estão a circular tanto online como em encontros presenciais de compra e troca de cromos.

"A febre do Mundial está em alta, mas as burlas também. Cuidado para não ser o 'cromo' desta história", alerta a PSP.

Segundo a polícia, um dos esquemas mais comuns acontece através das redes sociais. Os burlões criam perfis falsos e anunciam caixas de cromos a preços muito inferiores aos praticados no mercado. Depois de convencerem a vítima a efetuar o pagamento, muitas vezes através de MB Way, desaparecem sem enviar qualquer produto.

"Assim que o dinheiro cai na conta, os burlões bloqueiam o utilizador, que fica sem o dinheiro e sem os cromos", explica a PSP.

Mas os riscos não se limitam às compras online. A polícia alerta também para a circulação de cromos e cadernetas contrafeitos em encontros presenciais de troca ou venda. À primeira vista, os produtos podem parecer autênticos, mas existem alguns sinais que podem denunciar uma falsificação.

Entre os aspetos a verificar estão a qualidade do papel, a nitidez da impressão e a presença dos hologramas e selos oficiais da marca. A ausência destes elementos deve levantar suspeitas junto dos compradores.

Para evitar cair nestes esquemas, a PSP aconselha os colecionadores a desconfiarem de preços demasiado baixos, a nunca transferirem dinheiro para desconhecidos e a realizarem compras apenas em plataformas e pontos de venda oficiais.

A mensagem termina com um conselho simples: "Na dúvida, não pague, não compre e denuncie."

Com a popularidade da coleção a crescer, as autoridades pedem especial atenção para que a procura pelos cromos mais desejados não termine numa desagradável surpresa.