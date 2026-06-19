PSP alerta: há uma nova vaga de burlas dirigidas a quem conduz

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Os condutores portugueses estão a ser alvo de uma nova tentativa de burla que circula através de mensagens fraudulentas. O alerta foi deixado pela Polícia de Segurança Pública (PSP) nas redes sociais, que apela à atenção de todos para evitar cair neste esquema.

Segundo a autoridade, as mensagens são enviadas em nome do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) e informam, falsamente, que o destinatário cometeu uma infração rodoviária. O objetivo é levar a vítima a clicar num link que acompanha a mensagem.

A PSP alerta que estes links são falsos e destinam-se a cobrar alegadas multas inexistentes, além de tentarem obter dados pessoais e bancários dos utilizadores.

As autoridades explicam que este tipo de esquema segue um padrão já conhecido: mensagens que criam um sentimento de urgência e pressionam as vítimas a efetuar pagamentos ou a fornecer informações através de páginas fraudulentas.

Para evitar problemas, a PSP aconselha a não clicar em links suspeitos, apagar imediatamente estas mensagens e, em caso de dúvida, consultar diretamente o portal de contraordenações da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) para verificar se existe algum processo em seu nome.

A força de segurança relembra ainda a importância de partilhar este alerta com familiares e amigos, ajudando a prevenir que mais pessoas sejam vítimas deste tipo de fraude.