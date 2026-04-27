PSP deixa alerta sobre nova burla relacionada com o SNS: pode ficar sem dinheiro

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Um novo alerta está a circular nas redes sociais e deixou as autoridades em atenção. A Polícia de Segurança Pública (PSP) recorreu ao Instagram para avisar sobre uma nova tentativa de burla que está a usar o nome do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Segundo a publicação, partilhada com base num aviso do Ministério da Saúde, está a circular uma nova variante de SMS fraudulenta que se faz passar pelo SNS 24. A mensagem informa os utilizadores de um suposto reembolso de despesas de saúde e inclui um link para o alegado pedido.

O texto é simples e direto: “Tem um reembolso de despesas de saúde pendente. Para receber, aceda a: sns24-reembolso.pt”. No entanto, ao clicar, o utilizador é encaminhado para uma página onde são solicitados vários dados pessoais e bancários, como nome completo, morada, email, data de nascimento, contacto telefónico e informações do cartão.

As autoridades alertam que se trata de uma tentativa de fraude. O SNS não envia mensagens com pedidos de reembolso através de links nem solicita dados bancários por esta via.

O esquema segue uma tendência já identificada: se antes os burlões recorriam a mensagens que ameaçavam com dívidas, agora optam por promessas de reembolso para enganar as vítimas.

A recomendação é clara: ignorar este tipo de mensagens e nunca partilhar dados pessoais ou bancários. Em caso de suspeita ou se tiver sido vítima de burla, deve contactar de imediato as autoridades.