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O aviso da Segurança Social que nenhum cidadão em Portugal deve ignorar
IOL
Há 3h e 32min
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Segurança Social deixa alerta aos portugueses

A Segurança Social está a alertar os portugueses para uma nova vaga de mensagens fraudulentas que estão a circular em seu nome. O aviso foi partilhado através das redes sociais oficiais da instituição e surge numa altura em que as tentativas de burla online continuam a aumentar.

Segundo a Segurança Social, estão a ser enviadas mensagens SMS que aparentam ser oficiais e que incluem um link para uma página falsa, criada para imitar o Portal da Segurança Social. O objetivo é levar os destinatários a fornecer informações pessoais e bancárias ou até mesmo a efetuar pagamentos indevidos.

A entidade esclarece que estas mensagens não são enviadas pelos seus serviços e fazem parte de esquemas de phishing, uma prática fraudulenta utilizada por criminosos para obter dados confidenciais ou extorquir dinheiro às vítimas.

Por isso, caso receba uma mensagem deste tipo, a recomendação é clara: não clique em qualquer link, não partilhe dados pessoais nem informações bancárias e elimine a mensagem de imediato.

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A Segurança Social reforça ainda que nunca envia links por SMS nem solicita dados bancários ou pessoais através de mensagens de texto ou outros meios semelhantes.

Perante qualquer dúvida, os cidadãos devem recorrer apenas aos canais oficiais da Segurança Social para confirmar a autenticidade de qualquer comunicação recebida.

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