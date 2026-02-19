Sentiu um sismo? Proteção Civil explica o que fazer para se proteger

Quer preparar uma mochila de emergência para sismo? Mostramos o que comprar e quanto custa cada item

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil reforça a importância de a população saber como agir em caso de sismo, sublinhando que a preparação e os comportamentos corretos podem salvar vidas. Apesar de não ser possível prever quando ocorrerá um abalo, é possível reduzir riscos através de medidas simples adotadas em três momentos essenciais: antes, durante e depois.

Antes: prevenir é fundamental

A Proteção Civil recomenda que as famílias informem-se sobre o risco sísmico na sua zona e conversem sobre o tema em casa. Elaborar um plano de emergência familiar e definir previamente um ponto de encontro são passos essenciais, sobretudo para o caso de os membros se separarem durante o sismo.

Em casa, é importante facilitar os movimentos, libertando corredores e passagens, fixar estantes e móveis pesados às paredes e colocar objetos volumosos nas prateleiras mais baixas. Devem ainda ser identificados os locais mais seguros para abrigo, como vãos de portas interiores, cantos de paredes-mestras ou debaixo de mesas robustas, e evitadas zonas de maior perigo, como janelas, espelhos, candeeiros ou elevadores.

Ter um kit de emergência acessível, com água, alimentos não perecíveis, lanterna, rádio e um pequeno estojo de primeiros socorros, é outra das recomendações. Todos os elementos da família devem saber desligar a eletricidade e cortar o gás e a água.

Durante: baixar, proteger e aguardar

Se o sismo ocorrer dentro de um edifício, não deve precipitar-se para as escadas nem utilizar elevadores. O mais seguro é abrigar-se junto a vigas ou pilares, nos cantos das divisões ou debaixo de uma mesa ou cama resistente. As saídas podem ficar rapidamente obstruídas.

Na rua, a recomendação é afastar-se de edifícios, postes de eletricidade, muros, chaminés ou varandas que possam desabar. Se estiver a conduzir, deve parar longe de estruturas, árvores ou cabos de alta tensão e permanecer dentro da viatura.

Em qualquer situação, a regra principal resume-se a três gestos que podem salvar vidas: baixar, proteger e aguardar, baixar-se sobre os joelhos para evitar quedas, proteger a cabeça e o pescoço com os braços e esperar até que o abalo termine.

Depois: cautela e atenção às réplicas

Após o sismo, é essencial manter a calma e estar atento a possíveis réplicas. Deve evitar janelas, objetos instáveis e não utilizar elevadores. Caso existam fugas de gás, não deve acender fósforos nem fumar. É aconselhável cortar a água, o gás e desligar a eletricidade, se for seguro fazê-lo.

A Proteção Civil recomenda ainda ouvir as indicações transmitidas pela rádio, deixar as ruas livres para os meios de socorro e privilegiar o envio de SMS ou mensagens nas redes sociais em vez de chamadas telefónicas. Em caso de emergência, como feridos graves ou fugas de gás, deve contactar o 112.

Se a habitação apresentar danos estruturais graves, o local deve ser abandonado e deve dirigir-se para uma zona aberta e, preferencialmente, elevada, longe do mar ou de cursos de água, regressando apenas quando as autoridades o indicarem.