Vai passar a noite a um hotel? Especialista explica porque deve pedir sempre um quarto entre o 3.º e o 6º andar

Viajar é sempre algo bom. Permite-nos conhecer novas realidades, novas culturas, ao mesmo tempo que relaxamos e nos desligamos do stress do dia a dia. No entanto, não é por estarmos de férias que devemos descurar a nossa segurança. A ex-agente da CIA e do FBI Tracy Walder partilhou alguns cuidados que se devem ter quando se fica num quarto de hotel.

Num vídeo que partilhou no seu TikTok @theunexpectedspy, a antiga agente começou por destacar a importância de se ter em atenção o andar em que ficamos num hotel. Tracy recomenda que se peça para ficar num quarto entre o terceiro e o sexto andar já que estes pisos são demasiado altos para que alguém consiga escalar, mas não tão altos que se torne difícil fugir em caso de emergência.

Tracy Walder recomenda ainda que se tranque a porta do quarto assim que se entre e que use um travão de porta portátil durante a noite para se evitar visitar indesejadas.

Por último, a ex-agente da CIA e do FBI salienta a importância de se partilhar sempre o itinerário da viagem com pessoas que não estejam connosco.

As recomendações podem ser vistas no vídeo abaixo (em inglês).