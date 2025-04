Vodafone lança solução para ajudar empresas a reduzir erro humano na cibersegurança

Link To Leaders

Em parceria com a CybSafe, empresa de gestão de risco humano, a Vodafone Portugal apresentou recentemente, durante o Cybersecurity Day da Vodafone Business, uma solução para promover uma cultura de cibersegurança proativa nas empresas, prevenindo e evitando a exposição involuntária a ciberataques resultante de erro humano, ao capacitar os colaboradores para tomarem decisões informadas e seguras, refere a empresa.

O Vodafone Business Security Awareness permite às empresas (principalmente as pequenas) terem visibilidade do nível de maturidade das suas pessoas face à cibersegurança. Proporciona o acesso a ciber-assistência virtual em tempo real, bem como a mecanismos personalizados e cientificamente comprovados para incutir mudanças de comportamentos que ajudem os utilizadores a lidar e evitar riscos de cibersegurança.

Além disso, também disponibiliza vários módulos de formação para reforçar a confiança na gestão de potenciais ciberameaças (como phishing ou ransomware, por exemplo).

O objetivo plataforma Vodafone Business Security Awareness “que contribui para a “democratização” da cibersegurança dentro das organizações”, salienta a Vodafone Portugal, é fornecer ferramentas virtuais que permitam medir e melhorar a resiliência de cibersegurança dos colaboradores das empresas.

Para tal, cruza recursos oriundos de áreas como a inteligência artificial, os dados, a psicologia e as ciências comportamentais, no sentido de melhorar a consciencialização dos colaboradores e das organizações. Depois, e mediante os comportamentos de risco identificados, é traçado um plano de treino personalizado para resolver as fragilidades detetadas.

