Seguro de viagem internacional: que coberturas não podem faltar?

Vai viajar para o estrangeiro? Então o seguro de viagem internacional pode ser uma mais-valia que deve ponderar. Esta apólice é útil, por exemplo, em caso de doença, não só ao cobrir as despesas com tratamentos, mas também as que estão relacionadas com medicamentos.

No entanto, há mais. O seguro de viagem internacional também vai ser útil se a viagem for interrompida, se tiver problemas com a bagagem ou se perder documentos importantes.

Como em tudo no mundo dos seguros, depende das coberturas que escolher. Saiba o que deve ter em consideração.

Adapte o seguro a si e ao destino

Ninguém quer gastar mais em viagem do que aquilo que inicialmente tinha previsto. Sobretudo se esse gasto vier de situações que podiam ser mais facilmente resolvidas se houvesse um seguro de viagem internacional.

Assim, na hora de escolher as coberturas que quer contratar, deve ter em conta fatores como o tipo de viagem que vai fazer (é diferente ir fazer trekking na montanha ou ir visitar os museus de uma cidade), a sua saúde, os equipamentos eletrónicos que vai ter de levar e as condições do próprio destino, quer ao nível de clima e catástrofes naturais quer ao nível de doenças.

O exemplo do seguro de viagem internacional em quatro destinos

No Portal Diplomático pode encontrar recomendações de saúde, segurança e coberturas médicas essenciais em vários países. Além disso, algumas seguradoras também já apresentam propostas das coberturas mais úteis tendo em conta o país que indicar quando estiver a fazer a simulação.

Ainda assim, preparámos uma lista daquilo a que deve prestar mais atenção em quatro destinos: Europa, Estados Unidos, Japão e Brasil.

Europa

O cartão europeu de saúde é uma grande ajuda quando viaja em território europeu, sobretudo em países da União Europeia, a Islândia, o Liechtenstein, a Noruega, a Suíça e o Reino Unido.

Através dele, tem direito a receber os cuidados médicos que se mostrem necessários e a pedir o reembolso das despesas nas mesmas condições que os nacionais do país onde se encontra.

No entanto, pode querer contratar outras coberturas no seu seguro de viagem internacional quando viaja na Europa, tais como contra a perda de bagagem ou o cancelamento de voos.

Estados Unidos

Embora não seja obrigatório ter um seguro de viagem para poder entrar nos Estados Unidos, é recomendável que o faça, sobretudo por motivos médicos. É que o sistema de saúde deste país é um dos mais caros do mundo e é preciso provar que se consegue pagar a despesa para se ser admitido no hospital.

Japão

Antes de partir, confirme se o seu seguro de viagem internacional é válido no país ou se tem acordo com uma seguradora japonesa. Tenha ainda em conta que sismos, maremotos, erupções vulcânicas ou tufões são frequentes no Japão, pelo que pode ser bom contratar a cobertura de fenómenos naturais.

Brasil

Se viajar para o Brasil, saiba que o Ministério dos Negócios Estrangeiros aconselha a deixar no cofre do hotel ou do alojamento os documentos originais devido à frequência dos assaltos. Por isso, pode ser bom ter um seguro com cobertura de furto e roubo.

Em questões de saúde, tenha em conta a dengue, a febre-amarela e a febre do vírus zika. Por fim, as autoridades aconselham ter uma cobertura com repatriamento garantido.