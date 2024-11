Seguro multirriscos: quem está obrigado a contratar?

Se vai comprar uma casa, é natural que queira proteger o seu património, dado o investimento elevado que está a fazer. No entanto, pode estar com dúvidas se a legislação obriga a contratar um seguro multirriscos para garantir esta proteção. Neste artigo, fique a conhecer o que diz a lei e para que serve um seguro de habitação.

Sou obrigado a contratar um seguro multirriscos?

Segundo a lei, o único seguro obrigatório é o seguro de incêndio para edifícios em regime de propriedade horizontal. Ou seja, ao comprar uma casa num prédio com apartamentos, precisa de ter um seguro contra incêndios que cubra cada fração autónoma e as partes comuns do edifício, consoante a permilagem atribuída a cada fração.

Esta é uma obrigação dos proprietários de cada fração (condóminos). Caso não seja contratado o seguro de incêndio dentro do prazo e pelo valor decidido na assembleia de condóminos, o administrador deve proceder à subscrição do mesmo, tendo de ser posteriormente reembolsado.

No entanto, se precisar de um crédito habitação para comprar a sua casa, a instituição financeira exige que contrate um seguro multirriscos, que é um produto mais abrangente, com outras coberturas valiosas perante certos imprevistos.

O que cobre um seguro multirriscos?

Além do seguro de incêndios obrigatório, quando contrata um seguro multirriscos, este, por norma, oferece um conjunto de coberturas facultativas de danos no imóvel, existindo a possibilidade de ter uma cobertura de responsabilidade civil.

Contudo, existem coberturas mais comuns caso seja necessário avançar com a reparação de dano causados no edifício, na sua fração ou em outras, devido a:

Inundações, tempestades e riscos elétricos;

Danos causados nos bens móveis da habitação;

Indemnização por furto ou roubo;

Responsabilidade civil do segurado e pessoas do seu agregado familiar (se for preciso indemnizar terceiros por danos causados);

Indemnizações por morte do segurado ou cônjuge, em consequência de incêndio, queda de raio, explosão ou roubo, quando ocorrida na habitação.

Qual é o valor deste seguro?

Não existe um valor fixo para o seguro multirriscos, uma vez que cada seguradora fixa os seus preços. Embora este seguro costume ter um conjunto de coberturas pré-estabelecidas, se decidir adicionar coberturas complementares, o prémio é calculado em função das coberturas que contratou.

Por fim, existem outros fatores determinantes para determinar o valor do seguro multirriscos, como as características da sua casa. Ou seja, a data e o tipo de construção, localização, se tem alarme ligado a uma central, entre outros, influenciam a avaliação do risco e fazem subir ou descer o prémio do seguro.

Dito isto, é importante pedir várias simulações e não se limitar à proposta apresentada pelo banco onde contrata o seu crédito habitação ou pelo valor que pagam os seus conhecidos.

Caso contrate os dois seguros do crédito habitação junto do banco onde obteve o financiamento, saiba que se quiser transferir os seguros da casa para outra seguradora, precisa de informar-se sobre as suas obrigações contratuais.