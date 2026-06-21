Seguro de vida: Como escolher a melhor cobertura?

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Contratar um seguro de vida é uma das decisões mais importantes quando se compra casa. Além de proteger o crédito habitação, pode garantir estabilidade financeira à família em caso de morte ou invalidez.

Mas nem todas as coberturas oferecem o mesmo nível de proteção. Entre ITP e IAD, existem diferenças relevantes que podem fazer toda a diferença no momento de acionar o seguro de vida. Por isso, antes de assinar, é essencial perceber o que está incluído.

ITP e IAD: Quais são as diferenças na prática?

Ao contratar um seguro de vida, uma das escolhas mais importantes passa pela cobertura de invalidez. As opções mais comuns são a Invalidez Total e Permanente (ITP) e a Invalidez Absoluta e Definitiva (IAD).

Apesar de os nomes serem semelhantes, o nível de proteção é bastante diferente.

A cobertura IAD é mais limitada. Só pode ser acionada quando a pessoa fica totalmente dependente de terceiros para realizar tarefas básicas do dia a dia, como alimentar-se, vestir-se ou tratar da higiene pessoal. Em muitos casos, as seguradoras exigem graus de incapacidade iguais ou superiores a 75% ou 85%.

Já a cobertura ITP é mais abrangente. Protege situações em que deixa de conseguir exercer a sua profissão ou outra atividade compatível. Normalmente, o grau de incapacidade exigido ronda os 60% ou 65%, dependendo da seguradora.

Porque é que a cobertura ITP costuma ser mais cara?

O preço do seguro de vida depende de vários fatores. A idade, o capital seguro e o estado de saúde influenciam o valor do prémio. Mas o tipo de cobertura também pesa na mensalidade.

Como a ITP oferece uma proteção mais ampla, representa um risco maior para a seguradora e o custo tende a ser mais elevado.

Ainda assim, pagar menos nem sempre significa estar mais bem protegido. Uma cobertura mais barata pode revelar-se insuficiente num momento de dificuldade financeira.

Em que situações a diferença entre coberturas pode pesar?

Na prática, a maior diferença entre ITP e IAD surge no momento em que precisa de acionar o seguro.

Uma pessoa pode deixar de conseguir trabalhar e manter autonomia para as tarefas do dia a dia. Nestes casos, pode existir uma quebra significativa de rendimentos sem que a cobertura IAD seja ativada.

A cobertura ITP oferece uma proteção mais ajustada. Como exige um grau de incapacidade inferior, existe uma maior probabilidade de receber o capital seguro numa situação de perda de capacidade profissional.

Por isso, antes de escolher, é importante analisar não apenas o preço, mas também o tipo de proteção que pretende garantir para si e para a sua família.

O que deve confirmar antes de contratar?

As condições do seguro de vida podem variar bastante entre seguradoras. Pequenas diferenças no contrato podem ter impacto no acesso ao capital seguro.

Antes de assinar, confirme:

O grau de incapacidade exigido;

As exclusões do contrato;

As condições para acionar o seguro;

O valor do capital seguro;

O custo total do prémio mensal.

Também é importante perceber se a cobertura acompanha a sua realidade profissional e financeira. Quem depende exclusivamente do rendimento do trabalho pode beneficiar de uma proteção mais abrangente.