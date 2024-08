Período de carência nos seguros: O que é e como funciona?

Quando contrata um seguro pela primeira vez, é natural que existam alguns termos que desconhece. No entanto, antes de subscrever um produto, é fundamental que esteja bem informado sobre todas as suas condições, para que este corresponda às suas necessidades.

Embora as coberturas e exclusões sejam um dos pontos mais relevantes a ter em consideração, o período de carência nos seguros assume um papel essencial na utilização deste tipo de produto.

O que é o período de carência nos seguros?

O período de carência nos seguros é, na prática, um intervalo de tempo entre o início do contrato de seguro e uma data específica, em que as coberturas e garantias contratadas não estão a produzir efeitos.

E isto significa o quê? Que, em certos seguros, existem coberturas e garantias que não estão disponíveis logo no início do contrato.

No entanto, cabe à seguradora detalhar toda esta informação sobre o período de carência. Esses detalhes têm de estar descritos no contrato que recebe, realçando se existe ou não este período, as suas características e o tempo exato do período de carência para as coberturas e garantias abrangidas por esta cláusula.

Como funciona o período de carência e o que deve ter em consideração?

Dependendo do seguro contratado e até da própria seguradora, pode encontrar períodos de carência com durações mais ou menos prolongadas.

Os seguros de saúde são as apólices onde é mais comum encontrar um período de carência estabelecido no contrato. Afinal, as seguradoras tentam proteger-se de eventuais informações falsas que podem ser prestadas pelos clientes sobre doenças pré-existentes.

Assim, se quer contratar um seguro para poupar em certos encargos com a sua saúde, deve analisar ao detalhe as condições do período de carência.

Caso venha a precisar de uma cobertura que não está disponível, vai ter de mudar os seus planos e pagar na totalidade o valor dessa intervenção médica, sem ter a possibilidade de pedir um reembolso financeiro.

Muitas pessoas preferem optar por seguros com um leque mais alargado de coberturas, mesmo que o período de carência seja mais longo. Isto porque acabam por ver o pagamento do prémio como um investimento para cobrir ou ter acesso a comparticipações mais elevadas em certos serviços ou intervenções de saúde.

Contudo, não se esqueça que os imprevistos acontecem e podem fragilizar o seu orçamento familiar, se recorrer aos serviços de saúde privados sem qualquer tipo de comparticipação de um seguro de saúde.

O período de carência nos seguros difere bastante consoante as coberturas contratadas. No caso de um seguro de saúde, por norma, as áreas abrangidas por períodos de carência são a estomatologia e os atos médicos em ambulatório.

Atenção que, na maioria dos seguros de saúde, o internamento e o parto são as áreas que têm períodos de carência mais alargados. Por exemplo, se quiser adicionar a cobertura de parto, saiba que o período de carência costuma ser de um ano.

Em caso de dúvida, consulte a informação pré-contratual para ter a certeza que está a optar pela solução no mercado mais vantajosa para si.