Este é o festival gratuito que não vai querer perder no Seixal

O 40.º Festival de Teatro do Seixal, no distrito de Setúbal, que decorre entre 09 e 19 de novembro, apresenta um conjunto de espetáculos gratuitos, dois dos quais com audiodescrição e tradução em Língua Gestual Portuguesa.

O festival arranca com “Europa”, uma peça de David Greig, pelos Artistas Unidos com encenação de Pedro Carraca.

Este espetáculo terá audiodescrição e tradução para Língua Gestual Portuguesa, assim como a peça "Q de Quê?", de Alfredo Martins e Luís Godinho, uma coprodução teatro meia volta e depois à esquerda quando eu disser e teatro mosca, em cena no dia 12 de novembro também no Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal.

Para estes espetáculos em concreto, a Câmara Municipal do Seixal irá disponibilizar transporte em autocarro, para pessoas cegas, entre a estação de comboios do Fogueteiro e o Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal, mediante inscrição.

Ainda para o auditório está programada para o dia 16 de novembro a peça "Pérola Sem Rapariga", de Djaimilia Pereira de Almeida, com direção e encenação de Zia Soares.

A 19 de novembro sobe ao palco do Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal "Maiakovski – O Regresso do Futuro", uma cocriação do Teatro de Ferro e do Teatro de Marionetas do Porto.

"O Festival de Teatro do Seixal é já uma referência incontornável do nosso concelho e uma iniciativa que devemos apoiar e acarinhar. Este ano, a festejar as 40 edições, apresenta uma novidade: o Festival do Teatro terá, pela primeira vez, duas peças com audiodescrição e Língua Gestual Portuguesa, tornando este projeto verdadeiramente inclusivo”, disse o presidente da autarquia, Paulo Silva.

Além dos espetáculos no Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal, destacam-se, ainda, apresentações em duas escolas secundárias, assim como a realização de ações em três coletividades, permitindo a descentralização do programa.

A peça "Noves Fora, Grades Dentro", de João M. Mota, Patrícia Pereira Paixão e Rosa Dias, do Teatro Estúdio Fontenova com direção de atrizes e apoio à encenação de Rosa Dias, será apresentada a 10 novembro na Escola Secundária de Amora e para 11 de novembro está prevista a peça "Álbum de Família", de Costanza Givone, uma coprodução de Circolando e CRL – Central Elétrica, na Associação de Moradores dos Redondos.

No dia 17 de novembro o Clube Recreativo da Cruz de Pau recebe "O Indizível", de Telmo Branco, uma performance ativista, que cruza as disciplinas de teatro, dança e sonoplastia, para enfrentar a violência sexual estrutural e a cultura do silêncio.

No dia 18 de novembro é apresentada "A Quinta dos Animais", de Inês Fonseca Santos, a partir de George Orwell, na Sociedade Filarmónica União Arrentelense.