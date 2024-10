Conserve os alimentos por mais tempo: conheça o aparelho que reduz as idas ao supermercado

Este artigo pode conter links afiliados*

Esta air fryer de 11 litros está a conquistar as cozinhas portuguesas e poupa 60% de energia

Este spray desembaraça, hidrata e protege do calor

Esqueça o embaraço: este spray elimina os maus cheiros na casa de banho com apenas duas borrifadelas

É assim que vai poupar no azeite (e este é dos produtos mais vendidos da Amazon)

Quantas vezes já deu por si a deitar frutas e legumes fora porque não os usou? Não se sinta mal, já aconteceu a todos. Contudo, há uma pequena máquina que veio evitar que isto se repita: uma máquina de selagem e vácuo que vai preservar dos ingredientes secos, aos mais frágeis. Prepare-se, a comida vai manter-se fresca por mais tempo, o congelador vai ficar mais organizado e as idas ao supermercado vão diminuir.

Diferentes modos para diferentes alimentos

Com diferentes modos de funcionamento, este selador adapta-se a diferentes tipos de alimentos e contextos. Precisa de armazenar frutas, legumes ou carnes? O modo "Dry" retira o ar das embalagens de alimentos secos como charcutaria ou legumes prontos a cozinhar. Para os mais delicados, como pães, queijos ou até sobremesas, a função de vácuo manual permite controlar o nível de pressão, evitando esmagamentos indesejados. E se for apreciador de vinhos, esta máquina também se adapta: basta utilizar o modo " Accessory" para selar garrafas, frascos ou as bolsas de plástico com fecho.

Adquira aqui a máquina

Prepare refeições com antecedência

Equipado com uma tecnologia de ponta, o sistema de selagem oferece uma potência de sucção eficaz e rápida, garantindo uma vedação perfeita a cada utilização. Os comandos intuitivos e a operação simplificada tornam-no ideal para todos. Com a qualidade de vedação oferecida, alimentos congelados duram até seis vezes mais que com métodos convencionais de armazenamento, uma vantagem para quem gosta de preparar refeições antecipadamente e para famílias grandes.

Cortador de rolo integrado

Esta máquina de vácuo conserva e economiza espaço. Com um cortador de rolo integrado, permite personalizar o tamanho das bolsas conforme as necessidades. A máquina é compacta, fácil de arrumar e bastante leve para mover entre diferentes áreas da casa. É compatível com outros tipos de rolos de selagem.

Adquira aqui a máquina

Avaliações de quem já comprou

Com uma classificação média de 4,2 estrelas e mais de duas mil avaliações, este selador a vácuo destaca-se pela eficiência, com elogios frequentes à qualidade de vedação. “Fácil de usar e tanto o selamento como a remoção de ar funcionam muito bem,” diz uma cliente satisfeita. Outro utilizador comenta: “Já usei outras máquinas e nada a ver. Gostei de tudo; é muito prático, uso para embalar carne, é ideal, tal como descrito.” A forte capacidade de sucção também é destacada: “Tem uma sucção muito potente tanto para alimentos secos como líquidos”. Para outra cliente, a máquina tornou-se indispensável: “Para a cozinha e para as compras de hoje em dia, em que já não vamos ao supermercado todos os dias, é essencial; basta embalar, congelar e fica perfeito.”

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.