Depois do adeus de Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus convocou sangue novo: já passaram pelos "três grandes" e agora estreiam-se na Seleção

Flávio Nazinho, Alberto Costa e Gustavo Varela são as novidades que merecem atenção na equipa das quinas. Conheça os percursos dos três jogadores que podem estrear-se pela Seleção A nos próximos jogos da Liga das Nações.

A Seleção Nacional prepara-se para entrar em campo numa nova fase. Depois de Cristiano Ronaldo ter anunciado o fim da carreira internacional, ao cabo de 23 anos ao serviço de Portugal, há novos nomes a conquistar espaço na equipa das quinas. Flávio Nazinho, Alberto Costa e Gustavo Varela são três dos rostos que os adeptos vão querer conhecer melhor.

Os três integram o grupo de trabalho de Jorge Jesus para os próximos compromissos da Liga das Nações, numa convocatória marcada pela despedida do histórico capitão e pela entrada de sangue novo. Mas quem são estes jogadores? Onde atuam e que percurso fizeram até chegarem à Seleção A?

Há uma particularidade: os três não ocupam a mesma posição nem chegam à equipa principal pelo mesmo caminho. Alberto Costa e Flávio Nazinho são defesas, enquanto Gustavo Varela é avançado. E, embora a saída de Ronaldo marque o momento da convocatória, nenhum dos três deve ser apresentado como seu substituto direto.

Flávio Nazinho: o lateral formado no Sporting que joga no Mónaco

Idade: 23 anos

Posição: defesa-esquerdo

Clube: AS Mónaco

Natural de Almada, Flávio Nazinho é um lateral-esquerdo formado no futebol português, com passagem pela formação do Sporting. Antes de chegar ao Mónaco, representou o Cercle Brugge, da Bélgica, onde ganhou experiência e protagonismo.

O percurso até ao futebol profissional começou em clubes da região de Almada. Passou pelo Monte de Caparica, Leão Altivo, Cova da Piedade e GD Pescadores, antes de integrar a formação do Sporting. Inicialmente utilizado como extremo, foi sendo adaptado à posição de defesa-esquerdo, na qual se afirmou.

Em 2023, rumou ao Cercle Brugge. Ao longo de três épocas, tornou-se uma presença regular na equipa belga, somando 94 jogos, seis golos e 16 assistências, de acordo com os dados divulgados pelo próprio clube.

No verão de 2026, deu mais um passo na carreira ao assinar pelo AS Mónaco, com um contrato válido até junho de 2030. O clube francês destacou a capacidade ofensiva do lateral, a velocidade e a influência que pode ter no corredor esquerdo.

A chamada à Seleção A surgiu já durante o estágio de novembro, depois de Nuno Tavares ter sido dispensado por problemas físicos. Flávio Nazinho passa, assim, a ser uma das opções de Jorge Jesus para o lado esquerdo da defesa e pode estrear-se pela equipa principal de Portugal.

Alberto Costa: do Vitória de Guimarães à afirmação no FC Porto

Idade: 23 anos

Posição: defesa-direito

Clube: FC Porto

Alberto Costa é outro dos novos nomes a ter em conta. Natural de Santo Tirso, o defesa-direito construiu o seu percurso de formação no Vitória de Guimarães, antes de dar o salto para o futebol sénior.

O lateral ganhou destaque ao serviço do clube minhoto e chamou a atenção de um dos grandes emblemas europeus. Em janeiro de 2025, transferiu-se para a Juventus, numa etapa que lhe permitiu contactar com o futebol italiano e com uma das principais ligas europeias.

A passagem por Turim não foi longa. Em julho de 2025, o FC Porto anunciou a contratação definitiva do jogador, com um contrato válido até 2030. O acordo foi anunciado pelo clube azul e branco por um valor fixo de 15 milhões de euros, acrescido de uma componente variável que poderia chegar a um milhão.

Com 23 anos, Alberto Costa é um lateral-direito que pode dar a Jorge Jesus uma alternativa para o corredor direito da defesa. A convocatória para os jogos de novembro representa a primeira chamada à Seleção A e uma nova etapa num percurso que, em poucos anos, o levou do futebol português a dois clubes de dimensão internacional.

Gustavo Varela: o avançado que deixou o Benfica e procura afirmar-se em Itália

Idade: 21 anos

Posição: avançado

Clube: AC Monza

Gustavo Varela é o nome mais ofensivo deste trio. Nascido em Lisboa, a 30 de janeiro de 2005, o avançado cresceu futebolisticamente no Benfica, clube ao qual chegou em janeiro de 2022.

Passou por vários escalões da formação encarnada e destacou-se sobretudo pela capacidade de finalização. Na equipa B do Benfica, somou 60 jogos e 15 golos, segundo os dados divulgados pelo clube. Na UEFA Youth League, marcou ainda sete golos em dez partidas.

A estreia pela equipa principal das águias aconteceu a 17 de maio de 2024, frente ao Rio Ave, quando foi lançado por Roger Schmidt na última jornada do campeonato.

Na temporada 2024/25, continuou a evoluir na equipa B, onde marcou 11 golos em 35 jogos. Seguiu-se uma experiência por empréstimo no Gil Vicente, em 2025/26, na qual participou em 33 partidas e marcou sete golos.

No verão de 2026, o avançado mudou-se em definitivo para Itália. O AC Monza anunciou a sua contratação ao Benfica, com um contrato até junho de 2030.

Internacional pelos escalões jovens de Portugal, dos sub-17 aos sub-21, Gustavo Varela recebe agora a oportunidade de chegar à Seleção principal. A chamada de Jorge Jesus poderá representar um passo importante na carreira de um avançado que procura afirmar-se também no futebol italiano.

Uma nova etapa para Portugal depois de Cristiano Ronaldo

A presença dos três jogadores ganha um significado especial por acontecer na primeira convocatória depois do anúncio da retirada de Cristiano Ronaldo da Seleção Nacional.

O avançado, de 41 anos, terminou uma ligação de 23 anos à equipa das quinas, na qual somou 234 internacionalizações e 146 golos. Números que fazem dele o melhor marcador de sempre da Seleção e uma das figuras mais marcantes da história do futebol português.

Jorge Jesus explicou que contava convocar Ronaldo para os próximos encontros, mas que respeitou a decisão do jogador de abandonar a equipa nacional. O selecionador tem agora de preparar os próximos desafios com outras soluções e com jogadores que procuram afirmar-se neste novo ciclo.

Os três novos rostos não têm a missão de substituir individualmente o antigo capitão. Têm, isso sim, a oportunidade de mostrar que podem ser opções válidas para o futuro da Seleção.

Quando joga Portugal? Há dois encontros em novembro

A equipa portuguesa prepara-se para disputar as duas últimas jornadas da fase de grupos da Liga das Nações.

O primeiro encontro está marcado para 14 de novembro, frente à Dinamarca, no Estádio Municipal de Braga. Três dias depois, a 17 de novembro, Portugal desloca-se a Cardiff para defrontar o País de Gales.

A equipa das quinas lidera o Grupo A4, com 12 pontos, fruto de quatro vitórias nos primeiros quatro encontros, e já garantiu o apuramento para os quartos de final.

Para Flávio Nazinho, Alberto Costa e Gustavo Varela, estes jogos podem representar a oportunidade de dar os primeiros passos com a camisola da Seleção A. Para os adeptos, será também a primeira ocasião para observar de perto os novos nomes de uma equipa que começa a preparar o futuro sem Cristiano Ronaldo.