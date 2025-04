Reparámos nas unhas de Selena Gomez e é com esta cor de verniz que queremos receber a primavera

A primavera chegou e, com ela, veio aquela vontade de renovar. Seja no guarda-roupa, nos perfumes ou na manicure, esta estação convida à mudança e, desta vez, a inspiração vem diretamente dos Óscares.

Selena Gomez marcou presença na cerimónia com um visual irrepreensível, mas houve um detalhe que se destacou entre tantos outros: as unhas em tom “pêssego champanhe”. A manicure ficou a cargo do profissional, Tom Bachik, que optou por usar um tom discreto e luminoso, o que chamou a atenção e já se tornou um dos temas mais comentados nas redes sociais.

Sabemos que decidir a cor do verniz nem sempre é uma tarefa fácil. Entre as dúvidas e a vontade de variar, o momento da escolha pode arrastar-se. Mas com o bom tempo a aproximar-se e este tom pêssego-champanhe a ganhar destaque, tudo se torna mais simples.

É uma cor versátil, que se adapta a qualquer tom de pele e funciona tanto em manicures clássicas como em estilos mais modernos. Na galeria acima, reunimos várias inspirações para aderir a esta tendência que promete marcar os próximos meses.