Fonte: LUSA

A DGS associou-se à iniciativa Semana Europeia do Teste de Outono, que decorre entre 23 e 30 de novembro e durante a qual a população pode realizar testes gratuitos ao VIH, outras infeções sexualmente transmissíveis e hepatites virais.

Testes gratuitos e confidenciais: saiba onde pode fazer o rastreio

“A realização do teste permite identificar precocemente uma infeção, conhecer o estado de saúde e, quando necessário, aceder atempadamente aos cuidados de saúde e iniciar o tratamento adequado”, refere a Direção-Geral da Saúde (DGS) numa nota publicada no ‘site’.

A autoridade de saúde salienta que existem atualmente terapêuticas eficazes para estas infeções e, em alguns casos, é possível alcançar a cura.

“O diagnóstico precoce e o início atempado da terapêutica contribuem para reduzir a transmissão e alcançar melhores resultados em saúde”, sublinha.

Através do Programa Nacional para as Infeções Sexualmente Transmissíveis e VIH e do Programa Nacional para as Hepatites Virais, a DGS associa-se assim aos restantes países europeus nesta iniciativa, reforçando a importância do diagnóstico precoce.

Os testes são gratuitos, rápidos e confidenciais e podem ser realizados em vários pontos do país que podem ser consultados em https://www.dgs.pt/em-destaque/semana-europeia-do-teste-de-outono-2026-pdf.aspx

Infeções sexualmente transmissíveis estão a aumentar entre os jovens

Num relatório divulgado no final do ano passado, o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC) alertava para o aumento das infeções sexualmente transmissíveis entre jovens, particularmente a gonorreia, em que as taxas de notificação aumentaram quase 200% entre 2021 e 2023, sinalizando uma “necessidade urgente” de respostas nacionais “robustas e inclusivas”.

Os peritos da organização consideraram ainda que a educação sobre o VIH e a sexualidade baseada em competências para a vida, em contextos escolares e de acordo com as normas internacionais, é crucial para capacitar os jovens a “assumirem o controlo e tomarem decisões informadas sobre a sua sexualidade e relações de forma livre e responsável”.

O relatório sublinhava que os preservativos, quando usados corretamente e de forma consistente, estão entre os métodos mais eficazes de prevenção primária contra as infeções sexualmente transmissíveis.

Mais de metade dos diagnósticos de VIH em Portugal foram tardios

Em 2024, Portugal registou menos casos de infeção por VIH, totalizando 997, mas mais de metade dos diagnósticos ocorreram tardiamente, sobretudo em pessoas com 50 ou mais anos, segundo o relatório "Infeção por VIH em Portugal 2025", elaborado pela DGS e pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (Insa).

Nesse ano, foram notificados 108 óbitos, dos quais 46,3% aconteceram mais de 20 anos após o diagnóstico e 17,6% cinco anos depois, refere o relatório, indicando que, entre 1983 e 2024, Portugal contabilizou 66.421 casos de infeção por VIH e 16.050 óbitos.

Apesar da tendência sustentada de descida, o relatório alerta que Portugal continua entre os países da União Europeia com taxas anuais mais elevadas de diagnóstico de sida, aproximadamente o triplo da média europeia.