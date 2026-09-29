Há 10 anos, roubou o coração a um dos melhores futebolistas portugueses. Hoje é um fenómeno mundial e nós descobrimos porquê

João Cancelo é um dos rostos mais conhecidos do futebol português e, dentro das quatro linhas, habituou os adeptos a vê-lo representar a Seleção Nacional e alguns dos maiores clubes europeus. Fora dos relvados, há uma figura que tem acompanhado grande parte do percurso do internacional português: Daniela Machado.

Discreta em relação à vida privada, mas bastante ativa nas redes sociais, Daniela tem partilhado ao longo dos anos alguns momentos da vida familiar ao lado do futebolista. O casal tem duas filhas e mantém uma relação que dura há mais de uma década.

Uma história de amor com mais de dez anos

A história de João Cancelo e Daniela Machado não é recente. Pelo contrário, o casal está junto há muitos anos e acompanhou várias etapas importantes da carreira do futebolista.

Existe, contudo, alguma discrepância nas informações publicadas ao longo dos anos sobre o início da relação. Em 2019, o jornal espanhol AS escreveu que os dois se tinham conhecido em 2017, numa altura em que Cancelo representava o Inter de Milão.

Mais recentemente, porém, foi a própria Daniela Machado que deu uma indicação diferente. Em maio de 2026, depois de João Cancelo conquistar a Liga espanhola com o Barcelona, Daniela publicou uma mensagem nas redes sociais em que recordou “o rapaz” que tinha conhecido 15 anos antes e que já então sonhava jogar pelo clube catalão.

Ou seja, segundo a declaração pública mais recente de Daniela, a história do casal remonta a cerca de 2011.

O pedido de casamento aconteceu nas Maldivas

Um dos momentos mais marcantes da relação aconteceu em 2021. Durante umas férias nas Maldivas, João Cancelo surpreendeu Daniela Machado com um pedido de casamento. O jogador preparou o momento numa praia, com a colaboração de elementos do hotel, e ajoelhou-se perante a companheira. Daniela aceitou e partilhou posteriormente imagens do momento nas redes sociais, acompanhadas da mensagem: “Eu disse sim”.

O pedido surgiu depois de um período particularmente difícil para Cancelo no plano desportivo. O jogador tinha ficado de fora do Euro 2020 depois de testar positivo à Covid-19, numa altura em que representava a Seleção Nacional.

Desde então, Daniela passou a ser frequentemente identificada pela imprensa como a companheira ou noiva do internacional português.

A família cresceu

João Cancelo e Daniela Machado são pais de duas meninas. A primeira filha, Alicia, nasceu em dezembro de 2019. O nascimento aconteceu numa fase em que Cancelo estava a iniciar a sua aventura no futebol inglês, depois de ter representado clubes como Benfica, Valência, Inter de Milão e Juventus.

Em fevereiro de 2024, o casal anunciou publicamente que estava à espera do segundo filho. “A multiplicar amor, felicidade e bênçãos”, escreveram então nas redes sociais.

Meses depois, em junho, nasceu a segunda filha. João Cancelo anunciou o nascimento de Camila Reis Cancelo, nascida a 6 de junho de 2024, através das redes sociais.

A família passou, assim, a ocupar um lugar ainda mais importante nas publicações públicas do casal.

Daniela Machado mantém uma presença ativa nas redes sociais

Embora seja conhecida sobretudo pela relação com João Cancelo, Daniela Machado construiu também uma presença própria nas redes sociais.

Ao longo dos anos, tem utilizado o Instagram para partilhar imagens relacionadas com o seu dia a dia, viagens, família e momentos ao lado do futebolista. A sua exposição nas redes sociais fez com que começasse também a ser acompanhada por milhares de pessoas.

A imprensa especializada em celebridades tem acompanhado essa presença digital desde os primeiros anos da relação com Cancelo. Em 2019, por exemplo, o AS destacava já a popularidade da conta de Daniela Machado no Instagram.

Com mais de 160 mil seguidores, Daniela faz furor com as fotos ousadas que publica e que somam sempre milhares de elogios à sua forma física.

Dona de uma beleza única e de um corpo escultural, a criadora de conteúdos chama à atenção, principalmente do público masculino. "Musa", "Linda", "Sereia", "Não se aguenta", "Que sorte tem o Cancelo", são alguns dos comentários que se podem ler nas suas redes sociais.

Uma presença constante nos momentos importantes de Cancelo

A relação entre os dois também se tornou particularmente visível em momentos marcantes da carreira do jogador. Em maio de 2026, João Cancelo celebrou com o Barcelona a conquista do campeonato espanhol. Nas imagens dos festejos, o futebolista surgiu acompanhado por Daniela e pela filha mais velha, Alicia.

Daniela fez questão de assinalar a conquista com uma mensagem dedicada ao companheiro. Recordou o sonho antigo de Cancelo de jogar pelo Barcelona e escreveu que vê-lo levantar o troféu pelo clube e no estádio que sempre desejou era motivo de orgulho.

A publicação mostrou também uma dimensão menos conhecida da relação: a forma como Daniela acompanhou a evolução dos sonhos profissionais do jogador ao longo dos anos.

Ao lado de Cancelo também nos momentos difíceis

A vida de um futebolista de topo está longe de ser feita apenas de títulos e grandes noites. E Daniela esteve igualmente associada a alguns dos períodos mais difíceis da carreira de Cancelo.

Em 2024, depois da eliminação do Barcelona da Liga dos Campeões frente ao Paris Saint-Germain, o jogador revelou que a família tinha sido alvo de ameaças nas redes sociais. Cancelo criticou particularmente os comentários dirigidos à companheira e às filhas e pediu que as críticas ao seu desempenho desportivo não fossem transferidas para a sua família.

O episódio acabou por mostrar também os limites da exposição pública de uma família ligada ao futebol de alta competição.

Uma família longe dos holofotes excessivos

Apesar da notoriedade de João Cancelo, Daniela Machado tem mantido a vida familiar dentro de uma esfera relativamente reservada. As redes sociais permitem, naturalmente, conhecer alguns momentos do casal e das filhas, mas não existe informação pública fiável sobre muitos dos aspetos mais privados da vida de Daniela.

É, por isso, sobretudo através das suas próprias publicações e das aparições públicas ao lado de Cancelo que se vai conhecendo a mulher que acompanha o futebolista.

A história dos dois atravessou mudanças de país, diferentes clubes e várias fases da carreira do internacional português. Do nascimento da primeira filha ao pedido de casamento nas Maldivas e, mais tarde, à chegada de Camila, a relação transformou-se também numa família de quatro.

Hoje, Daniela Machado continua a surgir ao lado de João Cancelo nos momentos mais importantes, enquanto o futebolista prossegue uma carreira que o levou aos principais campeonatos europeus e à Seleção Nacional.