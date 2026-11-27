Jessica Athayde não poupou nas demonstrações de carinho para assinalar uma data especial na vida de Diogo Amaral. O ator completou 45 anos esta quinta-feira, 26 de novembro, e recebeu da mulher uma declaração de amor acompanhada por várias fotografias dos dois, algumas delas mais íntimas, que mostram a cumplicidade que hoje partilham.

"O melhor marido, pai, amigo faz anos hoje. O meu Maior orgulho. Mais um prego para o caixão meu amor. Tudo a dar os parabéns ao Célio, sff", escreveu a atriz, numa publicação que não passou despercebida aos seguidores.

Mas, por detrás das imagens apaixonadas e da descontração que caracteriza o casal, existe uma história que nem sempre foi fácil. Jessica Athayde e Diogo Amaral já enfrentaram momentos particularmente duros, desde uma separação pouco depois de se tornarem pais até aos problemas de dependência do ator, que acabaram por colocar a relação à prova.

Hoje, casados e com uma família construída em conjunto, os dois parecem ter encontrado uma estabilidade que, durante algum tempo, chegou a parecer distante. Uma história de amor com vários capítulos difíceis, em que o reencontro só foi possível depois de ambos enfrentarem um caminho exigente.

A chegada do filho e uma separação que ninguém desejava

A relação de Jessica Athayde e Diogo Amaral começou em 2018 e ganhou uma nova dimensão com a chegada de Oliver, o primeiro filho em comum, em junho de 2019.

Contudo, a felicidade de se tornarem pais não foi suficiente para impedir uma das fases mais complicadas da vida dos dois. Pouco mais de dois meses depois do nascimento do bebé, o casal separou-se, numa altura em que a atriz ainda tentava adaptar-se à maternidade.

Jessica chegou a falar abertamente sobre a dor daquela rutura, confessando que tinha idealizado uma realidade diferente para a família que estava a construir. "Foi uma separação triste, não foi por falta de amor", explicou, numa entrevista ao programa 'Alta Definição', da SIC, em 2021.

A atriz revelou que a decisão de se afastar estava diretamente relacionada com os problemas de adição de Diogo Amaral. Naquele momento, sentiu que precisava de colocar o bem-estar do filho em primeiro lugar, mesmo que isso significasse abdicar da relação que tinha idealizado. "Eu queria tanto este filho, amava tanto o pai do meu filho, queria tanto que ele crescesse com os pais juntos", recordou.

Jessica explicou ainda que teve de aceitar que aquilo que o ator estava a viver não era simplesmente uma fase passageira. Era uma doença que exigia tratamento e um processo de recuperação.

O drama das drogas e o caminho difícil de Diogo Amaral

Em julho de 2019, Diogo Amaral decidiu tornar público o problema de dependência que enfrentava. Numa entrevista a Cristina Ferreira, na SIC, o ator admitiu que tinha passado por um período de consumo de drogas que começou por ser recreativo, mas acabou por se transformar numa situação que já não conseguia controlar.

Na altura, revelou que tinha procurado ajuda e passado por uma clínica de reabilitação na Escócia, com o apoio de pessoas próximas, entre as quais o amigo Ljubomir Stanisic.

O ator falou sem esconder a gravidade do que tinha vivido, reconhecendo que a dependência tinha colocado em risco várias dimensões da sua vida, incluindo a carreira, a relação com os filhos e o amor de Jessica.

A atriz também não ficou indiferente ao processo. Apesar de os dois estarem separados, foi uma das pessoas que mais o incentivou a procurar ajuda.

Em 2020, numa conversa com Júlia Pinheiro, Diogo Amaral chegou mesmo a reconhecer publicamente o papel determinante que Jessica teve naquele período. Contou que, depois de pedir ajuda a Ljubomir Stanisic, foi este quem falou com a atriz, que acabou por encontrar uma clínica de desintoxicação e o acompanhar no início daquele percurso. "Salvou-me a vida. Se não fosse ela, não estaria aqui", afirmou o ator, numa declaração particularmente emotiva.

"O amor só não chega": Jessica teve de se afastar para o casal conseguir seguir em frente

Apesar do apoio que deu a Diogo, Jessica Athayde nunca escondeu que também teve de tomar decisões difíceis para proteger a própria vida e a do filho.

Na entrevista ao 'lta Definição, em 2021, explicou que ficou sozinha com Oliver enquanto o ator se dedicava à recuperação. Um afastamento que, embora doloroso, considerou necessário. Mais tarde, em maio de 2024, numa conversa com Júlia Pinheiro, a atriz voltou a abordar o assunto e deixou uma das reflexões mais importantes sobre a história dos dois.

Jessica explicou que o regresso à relação não aconteceu de um dia para o outro. Foi necessário tempo, comunicação e, acima de tudo, perceber que Diogo estava efetivamente a fazer o trabalho necessário para se manter saudável.

"As pessoas não têm consciência do processo todo que o Diogo faz para se manter saudável e bem", afirmou, revelando também o orgulho que sentia pelo percurso do companheiro.

A atriz foi ainda muito clara sobre uma ideia que importa sublinhar: "O amor só não chega". Uma frase que mostra que, apesar dos sentimentos, foi preciso muito mais do que vontade de ficarem juntos para ultrapassarem os problemas que tinham vivido.

O reencontro, o casamento e uma segunda oportunidade

Depois de todas as dificuldades, Jessica Athayde e Diogo Amaral conseguiram reconstruir a relação. O casal voltou a dar uma oportunidade ao amor e acabou por oficializar a união em novembro de 2024, numa cerimónia que marcou uma nova etapa da vida dos dois.

A família cresceu em cumplicidade e Jessica tem também uma relação próxima com Mateus, o filho mais velho de Diogo, fruto da anterior relação do ator com Vera Kolodzig.

Em outubro deste ano, Diogo Amaral voltou a falar sobre a história do casal numa entrevista a Daniel Oliveira, no 'Alta Definição'. O ator recordou os momentos em que chegou a acreditar que tinha perdido Jessica para sempre e reconheceu que precisou de deixar o orgulho de lado para conseguir reconquistá-la.

"Precisei de, se calhar, saber perder para depois conseguir, se calhar, reconquistar", admitiu.

Na mesma conversa, destacou a importância que a mulher teve na sua vida e não escondeu a gratidão pelo caminho que fizeram juntos. "O amor salva sempre. O amor fraternal, o amor romântico", afirmou.

Palavras que ganham um significado especial perante a mensagem que Jessica lhe dedicou agora, no dia em que completou 45 anos.

Entre fotografias cúmplices, declarações de orgulho e brincadeiras, a atriz voltou a mostrar o lugar que Diogo ocupa na sua vida. E se hoje lhe chama "o melhor marido, pai, amigo", a verdade é que o percurso até esta realidade foi feito de quedas, decisões difíceis e de uma segunda oportunidade que ambos tiveram de construir.

Veja agora, na nossa galeria, as fotos de Jessica Athayde e Diogo Amaral que preparámos para si