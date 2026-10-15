Protagonizou uma das separações mais mediáticas. Agora, famosa portuguesa abraça nova fase da vida e lança farpas ao 'ex': "Quero fazer coisas sem culpa"

Tem closet, lavandaria e terraço, mas é o tamanho que está a surpreender: famosa portuguesa abre as portas da sua casa nova

Entre na festa de anos da filha de Elisabete Moutinho e Pedro Pinto

Elisabete Moutinho está a abraçar uma nova fase da vida depois do fim da relação com Pedro Pinto. A vencedora do Secret Story 5 partilhou um vídeo em que mostra o novo visual, acompanhado por um desabafo emotivo sobre a importância de voltar a olhar para si, cuidar do próprio bem-estar e aprender a colocar-se em primeiro lugar.

«Uma nova versão de mim. Mais amor próprio, mais respeito, mais paz. Desta vez, eu também sou prioridade», escreveu na legenda da publicação.

Mais do que uma mudança de visual, Elisabete Moutinho aproveitou o momento para refletir sobre o caminho que tem feito e a necessidade de recuperar espaço para si própria. Uma mensagem que surge numa altura de mudanças pessoais, depois de ter confirmado o fim da relação de nove anos com Pedro Pinto, pai dos seus dois filhos.

«Senti-me bonita, tranquila e, acima de tudo, senti que também mereço cuidar de mim»

O desabafo começou com um momento aparentemente simples: a saída do cabeleireiro e a viagem de carro que se seguiu. Foi nesse instante, ao colocar música, que Elisabete sentiu uma leveza que quis partilhar com os seguidores.

«Não sei se foi o cabelo novo, a música ou simplesmente a sensação de estar a começar a olhar para mim de uma forma diferente. Mas, naquele momento, senti-me bem. Senti-me bonita, tranquila e, acima de tudo, senti que também mereço cuidar de mim», contou.

A empresária reconheceu que, durante muito tempo, procurou dar conta de tudo e cuidar de quem a rodeava, mesmo quando também precisava de atenção e apoio.

«Durante muito tempo, fui tentando dar conta de tudo, cuidar de todos, estar presente, ser forte, mesmo nos dias em que também precisava que cuidassem de mim. E, pelo caminho, fui deixando algumas partes de mim para depois», confessou.

Agora, garante, quer mudar essa forma de estar e deixar de adiar as próprias necessidades.

«Não preciso de me perder para provar que sou capaz de cuidar de todos»

Na reflexão que partilhou, Elisabete Moutinho sublinhou que cuidar de si não significa deixar de lado as responsabilidades ou as pessoas que ama. Significa, antes, reconhecer que também merece tempo, carinho e tranquilidade.

«Quero voltar a fazer coisas por mim, sem culpa. Quero sentir-me bonita, sair, ouvir música, cuidar do meu corpo, da minha mente e da minha paz», escreveu.

A antiga concorrente do Secret Story deixou ainda uma mensagem sobre coragem e recomeços, lembrando que nem sempre são necessárias grandes decisões para mudar alguma coisa na vida.

«Ser corajosa nem sempre é tomar grandes decisões. Às vezes, é simplesmente escolhermo-nos. É recomeçar devagar, recuperar a nossa essência e perceber que ainda há tanto de bonito à nossa espera», afirmou.

E reforçou a ideia que atravessa toda a publicação: «E se há algo que estou a aprender nesta fase da minha vida é que não preciso de me perder para provar que sou capaz de cuidar de todos. Também posso cuidar de mim.»

Uma nova fase depois do fim da relação com Pedro Pinto

Elisabete Moutinho confirmou, em setembro, que a relação com Pedro Pinto tinha chegado ao fim. Na altura, descreveu a mudança como uma etapa marcada por «sentimentos difíceis e muitos desafios», mas também pela coragem necessária para recomeçar.

Desde então, tem partilhado nas redes sociais diferentes momentos desta nova etapa, incluindo a mudança para uma nova casa com os filhos. Mais recentemente, falou publicamente sobre a separação no programa Dois às 10, da TVI, onde abordou a dificuldade de aceitar o fim de uma relação que durou nove anos.

Desta vez, foi o novo visual que serviu de ponto de partida para uma mensagem centrada no amor-próprio e na vontade de recuperar a leveza. Sem atribuir diretamente a mudança de imagem ao fim da relação, Elisabete deixou claro que quer dedicar mais tempo a si e encarar o futuro de outra forma.

«Este é o meu tempo de voltar a mim. Sem pressas, sem culpas e sem medo de me colocar na lista das minhas próprias prioridades», escreveu.

E terminou com uma frase que resume o espírito do desabafo: «Porque eu também mereço a leveza que senti ontem naquele carro. E quero voltar a senti-la muitas mais vezes.»

Os fãs aplaudem a nova fase de Elisabete Moutinho

A publicação recebeu várias mensagens de carinho e incentivo por parte dos seguidores, que elogiaram o novo visual e a reflexão partilhada pela empresária.

«Linda linda linda», «Maravilhosa» e «Estás perfeita» foram alguns dos elogios deixados na caixa de comentários.

Outros internautas destacaram a importância de aprender a cuidar de si. «A ideia é sempre essa, ser a nossa prioridade para dar prioridade», escreveu uma seguidora.

«Muito bem, cuidar e gostar de nós é muito importante para assim termos outro ânimo de cuidar dos outros», pode ainda ler-se.

Houve também quem associasse a mudança de cabelo a uma nova etapa: «Quando uma mulher corta o cabelo algo vai mudar na sua vida ❤️ Que seja leve ❤️».

«Segue de cabeça erguida, sua bomba!» e «Abraça esta nova etapa!» foram outras das mensagens deixadas pelos fãs.

Entre elogios ao novo look e palavras de incentivo, a mensagem de Elisabete Moutinho foi recebida como um convite a olhar para o autocuidado de outra forma. Para a empresária, a prioridade, agora, passa também por si própria.