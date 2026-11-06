A filha ainda não tinha um ano quando este casal famoso parou o País ao anunciar a separação. Agora, a atriz vive um novo amor

Filha de Marta Melro e Paulo Vintém pede "coisas muito específicas" para celebrar aniversário: veja como foi a festa!

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São um dos casais mais idolatrados do País, mas a relação pode ter chegado ao fim. Agora, há um detalhe que dá força aos rumores da separação

Eram um dos casais que muitos portugueses acompanhavam com carinho e pareciam estar a viver uma das fases mais felizes da relação. Mas, quando a filha ainda era bebé, a história de amor chegou ao fim. Três anos depois da separação, a atriz voltou a encontrar o amor e já não esconde a felicidade.

Marta Melro e Paulo Vintém conheceram-se em 2004, durante as gravações de «Morangos com Açúcar», mas só muitos anos mais tarde começaram uma relação amorosa. Em outubro de 2018, assumiram publicamente o namoro e, em agosto de 2022, deram as boas-vindas à primeira filha em comum, Aurora.

Tudo parecia encaminhado para uma vida a dois. No entanto, a 4 de junho de 2023, Marta Melro surpreendeu os seguidores ao anunciar que a relação tinha chegado ao fim. A notícia surgiu quando a menina tinha apenas dez meses.

«A vida tem formas curiosas de nos tirar o tapete»

Foi através de uma publicação no Instagram, a que chamou uma «carta de despedida», que a atriz revelou a separação. Marta Melro recordou aquele período como um dos mais felizes da sua vida, marcado pela gravidez e pelo nascimento da filha, mas explicou que Paulo Vintém tinha decidido que os dois deveriam passar a funcionar apenas como pais de Aurora.

«O ano que passou foi o mais maravilhoso que poderia ter pedido, senti-me a mulher mais feliz e abençoada da Terra», escreveu na altura.

A atriz acrescentou que, apesar do fim do relacionamento, os dois continuariam ligados pelo que considerava ser o mais importante: a filha.

A publicação gerou uma onda de reações, incluindo críticas dirigidas ao músico. Marta Melro acabaria por esclarecer que a referência aos concertos dos D'ZRT tinha sido mal interpretada e que não pretendia associar a separação ao regresso da banda aos palcos.

Paulo Vintém também reagiu publicamente, partilhando uma fotografia ao lado da então companheira e deixando uma mensagem curta: «Sempre ao teu lado».

Um novo amor depois de uma separação inesperada

Depois de vários anos sem assumir publicamente uma nova relação, Marta Melro voltou a surpreender os seguidores em setembro de 2026. A atriz confirmou que está apaixonada pelo fotógrafo André Drogas, numa publicação conjunta nas redes sociais.

O vídeo, partilhado a 25 de setembro, mostra os dois junto ao mar, entre gestos de carinho, e termina com um beijo. Na legenda, Marta deixou uma declaração romântica que não passou despercebida.

«Dois sonhadores… Finalmente encontrámo-nos no longo caminho para casa», escreveu.

A publicação confirmou assim o novo capítulo na vida amorosa da atriz, depois do fim da relação com Paulo Vintém, com quem continua a partilhar a parentalidade de Aurora.

Marta Melro e Paulo Vintém continuam unidos pela filha

Apesar de já não serem um casal, Marta Melro e Paulo Vintém têm procurado manter uma relação próxima enquanto pais. Ao longo dos últimos anos, os dois voltaram a surgir juntos em ocasiões especiais relacionadas com a filha.

Em agosto de 2026, por exemplo, reuniram-se para celebrar o quarto aniversário de Aurora. A festa foi partilhada nas redes sociais pela atriz e mostrou que ambos continuam presentes nos momentos importantes da vida da menina.

A história de amor entre Marta Melro e Paulo Vintém teve um desfecho diferente daquele que muitos imaginavam quando foram pais. Hoje, seguem caminhos amorosos separados, mas continuam ligados pela filha. E, para a atriz, há agora também espaço para uma nova história.