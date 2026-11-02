São um dos casais mais idolatrados do País, mas a relação pode ter chegado ao fim. Agora, há um detalhe que dá força aos rumores da separação

Já conhece a sogra de David Carreira? Revelação está a dar que falar

A presença na mesma gala, mas sem qualquer registo público em conjunto, está a dar novo fôlego aos rumores sobre uma possível crise num dos casais mais conhecidos do meio artístico português. David Carreira e Carolina Carvalho marcaram presença na primeira edição dos Esquire Awards, em Lisboa, mas não partilharam fotografias juntos nem surgiram lado a lado nas imagens divulgadas do evento.

O pormenor ganha particular atenção numa altura em que a relação do cantor e da atriz tem sido alvo de especulação. Nos últimos dias, a ausência de aparições públicas em conjunto, a diminuição de publicações românticas nas redes sociais e a notícia de que a casa onde vivem terá sido colocada à venda têm alimentado os rumores de uma eventual separação.

A gala da Esquire, realizada a 31 de outubro, nos jardins do Palacete do Hotel Tivoli Avenida Liberdade, reuniu várias figuras conhecidas da música, televisão, moda e cultura. David Carreira esteve entre os convidados identificados pela organização, enquanto Carolina Carvalho também marcou presença e partilhou imagens da noite. Ainda assim, não foi divulgado qualquer registo dos dois juntos.

David Carreira já foi questionado sobre os rumores

O cantor já reagiu publicamente à especulação em torno da vida amorosa. Questionado pela revista TV Guia, David Carreira não confirmou nem desmentiu uma eventual separação, deixando claro que não pretendia abordar o assunto individualmente.

«Se fosse algo que fosse verdade… ou mesmo que não fosse… eu não iria dizer agora. Seria uma coisa que se diria a dois», afirmou.

Na mesma conversa, o artista procurou desvalorizar a dimensão dos rumores e disse querer ter calma para decidir como lidar com as questões da sua vida pessoal. «Tenho uma família maravilhosa», acrescentou, sem esclarecer o estado atual da relação.

Fins de semana com programas separados

Também no fim de semana de 31 de outubro e 1 de novembro, os dois foram associados a momentos diferentes. Carolina Carvalho esteve na festa de aniversário de Júlia Palha, que teve uma temática de Halloween, enquanto David Carreira partilhou nas redes sociais imagens de um passeio com o filho de ambos, Lucas.

As partilhas foram feitas num contexto em que os seguidores têm estado atentos à ausência de fotografias recentes do casal. No entanto, a realização de programas separados ou a falta de publicações conjuntas não permite, por si só, concluir que a relação terminou.

Uma relação de vários anos e um filho em comum

David Carreira e Carolina Carvalho estão juntos desde 2018 e são pais de Lucas, nascido em janeiro de 2023. Ao longo dos anos, partilharam diversos momentos da vida familiar e da relação, embora tenham também mantido alguns aspetos da esfera privada longe da exposição pública.

Em junho deste ano, a atriz falou sobre a importância de reservar tempo para a relação, revelando que tentavam organizar escapadinhas a dois, apesar das exigências das respetivas carreiras e da vida familiar.

Mais recentemente, a notícia de que a moradia da família, na Herdade da Aroeira, terá sido colocada à venda por cerca de 5,5 milhões de euros acrescentou outro elemento à especulação. A informação foi avançada pelo Correio da Manhã e posteriormente retomada por outros órgãos de comunicação social.

Até ao momento, nem David Carreira nem Carolina Carvalho anunciaram publicamente o fim da relação. Assim, a ausência de fotografias em conjunto, as aparições em separado e a venda da casa continuam a alimentar dúvidas, mas não constituem uma confirmação de separação.