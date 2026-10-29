A história de amor começou com uma 'troca de casais', mas agora chegou ao fim. Famosa portuguesa "está a sofrer" após separação

A relação com Henrique de Castro chegou ao fim, mas a história do casal tem um enredo que parece saído de uma novela: Isabel Figueira apaixonou-se pelo ex de Diana Pereira, que entretanto começou a namorar com Luís Santos, antigo companheiro da atriz e filho de Fernando Santos. Agora, Adriano Silva Martins revela como Isabel está a viver a separação.

Isabel Figueira continua a atravessar uma fase difícil depois do fim da relação com Henrique de Castro. A revelação foi feita por Adriano Silva Martins no programa Dois às 10, da TVI, na quarta-feira, 28 de outubro, onde o comentador contou que a separação ainda está a marcar a atriz e apresentadora.

“É verdade que está a sofrer, vive tudo intensamente e tem estado triste com esta história que a marcou e ainda a marca”, afirmou.

Mas há um detalhe que torna esta história amorosa particularmente curiosa. Antes de chegar ao fim, o romance de Isabel Figueira e Henrique de Castro esteve envolvido numa coincidência que deu muito que falar na imprensa cor-de-rosa: Isabel começou uma relação com o antigo companheiro de Diana Pereira, enquanto Diana se aproximou de Luís Santos, o ex de Isabel e filho do antigo selecionador nacional Fernando Santos.

Uma espécie de troca de casais que alimentou conversas nos programas de televisão e nas revistas. Agora, com a separação de Isabel e Henrique, chega mais um capítulo a esta história.

Isabel Figueira está triste com o fim da relação: “Ainda a marca”

No Dois às 10, Cristina Ferreira explicou que a produção tinha contactado Isabel Figueira antes de abordar o tema da separação em televisão.

“A equipa alertou-a de que íamos falar da separação, se havia alguma coisa que ela quisesse dizer ou não dizer e ela disse ‘beijinhos e bom trabalho’”, contou a apresentadora.

Foi depois deste esclarecimento que Adriano Silva Martins falou sobre o estado emocional da colega, que também participa no V+ Fama. O comentador explicou que Isabel já tinha revelado estar solteira em setembro, durante uma emissão do programa do canal V+, mas que essa informação não tinha tido o mesmo impacto.

“É verdade, está solteira, é verdade que está a sofrer”, afirmou, acrescentando que a relação foi intensa para ambos e que a história continua a afetar a apresentadora.

A relação terminou em agosto, mas ainda passaram férias juntos

Outro pormenor que ajuda a perceber a cronologia desta separação é o facto de Isabel Figueira e Henrique de Castro terem continuado a surgir juntos durante o verão.

Segundo Adriano Silva Martins, o casal ainda esteve na festa de verão da TVI e viajou para a Turquia em julho. No entanto, a relação terá terminado em agosto.

A separação só ganhou maior destaque público em outubro, depois de o assunto ter sido abordado no programa Noite das Estrelas, da CMTV. Maya anunciou o fim do namoro, que terá durado cerca de um ano e meio.

A história que deu origem à chamada “troca de casais”

Para perceber por que razão esta relação despertou tanta curiosidade, é preciso recuar até 2024 e ao início de 2025.

Isabel Figueira tinha terminado a relação de cerca de três anos com Luís Santos, filho de Fernando Santos. Mais tarde, Luís começou uma relação com Diana Pereira, antiga companheira de Henrique de Castro.

Em abril de 2025, foi noticiado que Isabel estava a viver um romance com Henrique. A coincidência não passou despercebida: cada um dos novos casais juntava duas pessoas que tinham sido companheiras dos respetivos novos parceiros.

O tema foi discutido no V+ Fama. Na altura, o apresentador Adriano Silva Martins procurou afastar a ideia de uma troca deliberada de parceiros e resumiu a situação como uma coincidência.

“Não há aqui trocas e baldrocas de lado nenhum. Há é uma coincidência”, afirmou, segundo o relato do Notícias ao Minuto sobre o debate televisivo.

A expressão “troca de casais” acabou, ainda assim, por ficar associada a esta história, precisamente porque os dois novos romances cruzavam antigos relacionamentos.

Afinal, porque terminou a relação de Isabel Figueira e Henrique de Castro?

As razões para a separação também geraram versões diferentes nos programas de comentário social.

No “Noite das Estrelas”, foram mencionadas alegadas traições como possível motivo para o fim da relação. Essas afirmações foram apresentadas por comentadores e não devem ser tratadas como factos confirmados.

Já Sofia Jardim, amiga de Isabel Figueira e de Henrique de Castro, apresentou uma versão diferente no programa “Passadeira Vermelha”, da SIC Caras. Segundo a comentadora, o fim da relação terá resultado de diferenças nos objetivos de vida, e não de uma traição.

“Quando chega uma altura em que tu começas a perceber que não dá, que não estão com os mesmos objetivos, as coisas acabam por se separar”, explicou. Sofia Jardim acrescentou ainda que os dois mantêm uma relação cordial.

Até ao momento, Isabel Figueira não apresentou publicamente uma explicação detalhada para o fim do namoro.

Um novo capítulo para Isabel Figueira

Depois de um romance que despertou curiosidade pelas ligações entre os antigos e os novos casais, Isabel Figueira enfrenta agora o fim da relação com Henrique de Castro.

A descrição feita por Adriano Silva Martins mostra que a separação continua a ter um peso emocional para a apresentadora, apesar de o relacionamento ter terminado há alguns meses.

Para já, a atriz mantém-se discreta sobre o assunto. Foi através dos comentários dos colegas de televisão que se soube que está solteira e que a história ainda a marca, um desfecho que acrescenta mais um capítulo a uma das histórias amorosas mais comentadas da imprensa cor-de-rosa portuguesa.