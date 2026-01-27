Sephora vai encerrar uma loja em Portugal e está com descontos até 70%

Facebook Instagram
IOL
Hoje às 15:26
Nova coleção de roupa de treino da Primark está a ser um sucesso. Há artigos que já estão esgotados

A Sephora, uma das cadeias internacionais mais conhecidas no setor da beleza e cosmética, está a encerrar uma das suas lojas em Portugal. A unidade localizada no centro comercial Parque Nascente, no Porto, encontra-se em fase de liquidação total, com descontos que podem chegar aos 70% em vários produtos de maquilhagem, cuidados de pele e perfumes.

A informação foi partilhada pela criadora de conteúdos Filipa Pires, que recorreu ao Instagram para alertar os seguidores sobre os saldos. No vídeo publicado, a influencer mostra os descontos de alguns dos artigos disponíveis a preços significativamente reduzidos.

Entre os produtos em destaque estão várias marcas bastante conhecidas e procuradas pelos consumidores, habitualmente vendidas a preços mais elevados. Maquilhagem, produtos de skincare e acessórios de beleza fazem parte da liquidação, que tem gerado grande curiosidade e afluência de clientes.

 

