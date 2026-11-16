Quem é Liliana, a mulher que conquistou o coração de Sérgio Conceição?

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Uma fotografia recuperada do arquivo está a despertar a curiosidade dos adeptos. Com o cabelo comprido, madeixas loiras e sem barba, o antigo internacional português surge ao lado de Eusébio, num registo que recorda uma das noites mais memoráveis da sua carreira.

Há fotografias que valem mais do que mil palavras. E há outras que conseguem surpreender até quem acompanha o futebol português há muitos anos. É o caso de um registo antigo de Sérgio Conceição, recuperado pela página Portugal Legends, que mostra o antigo internacional português com uma imagem bastante diferente daquela a que o público se habituou.

Longe do visual mais sério e da imagem de cabelo curto e barba que tantas vezes o caracterizou nos últimos anos, Sérgio Conceição aparece nesta fotografia com o cabelo mais comprido, madeixas loiras e o rosto sem barba. Mas não é apenas a transformação física que chama a atenção: o antigo jogador surge também na companhia de uma figura incontornável do futebol nacional, Eusébio.

A imagem foi partilhada pela Portugal Legends com uma legenda que recupera um episódio especial da carreira do antigo internacional português: «Do arquivo: três golos à Alemanha e um prémio entregue por Eusébio».

E a referência não é inocente. O registo remete para uma das grandes noites de Sérgio Conceição ao serviço da Seleção Nacional.

A noite em que Sérgio Conceição fez história frente à Alemanha

A 20 de junho de 2000, Portugal defrontou a Alemanha no último encontro da fase de grupos do Campeonato da Europa, disputado nos Países Baixos e na Bélgica. No estádio De Kuip, em Roterdão, a equipa das quinas venceu por 3-0, com Sérgio Conceição a assumir o papel de protagonista absoluto.

O então jogador da Lazio apontou os três golos da partida, aos 35, 54 e 71 minutos, assinando um hat-trick que ficou para a história do futebol português.

A vitória teve ainda um significado especial: a Alemanha era a campeã europeia em título e acabou eliminada da competição, enquanto Portugal fechou a fase de grupos com três vitórias em três jogos.

Sérgio Conceição foi distinguido como o melhor jogador em campo, numa exibição que consolidou o seu nome entre os protagonistas daquele Europeu.

Um prémio e um encontro com uma das maiores lendas do futebol português

É precisamente esse episódio que dá um significado especial à fotografia agora recuperada. No registo, Sérgio Conceição segura o troféu e surge ao lado de Eusébio, que lhe entrega a distinção, segundo a publicação da Portugal Legends.

A imagem permite ainda recordar uma fase da carreira do antigo internacional português em que o visual era bastante diferente do atual: o cabelo mais comprido e aclarado é um dos pormenores que mais salta à vista.

Mais de duas décadas depois daquela exibição memorável, a fotografia recuperada do arquivo oferece aos adeptos uma viagem ao passado e recorda um momento em que Sérgio Conceição brilhou com a camisola da Seleção Nacional.

Uma imagem especial, com duas gerações de talento português frente a frente, e uma recordação que merece continuar viva.

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