Apaixonaram-se num reality show e casaram em direto: veja como estão Sérgio Vicente e Verónica Moreira 25 anos depois
Um dos primeiros grandes romances da televisão portuguesa nasceu dentro do Big Brother
Há 25 anos, quando os reality shows ainda eram uma novidade em Portugal, Sérgio Vicente e Verónica Moreira entraram na casa do Big Brother. Foi lá dentro, à frente das câmaras, que nasceu a relação entre os dois. Ainda hoje, o casal é recordado com carinho pelos portugueses.
A relação continuou depois de terminado o programa, e acabou por levá-los ao casamento — uma cerimónia transmitida em direto pela TVI. Sérgio e Verónica tornaram-se, assim, o primeiro casal do Big Brother português a casar-se, um marco que ficou associado à história do formato.
Da relação nasceu Beatriz, hoje com 24 anos. A jovem mantém-se afastada da vida pública, mas continua a despertar curiosidade nos fãs que acompanharam a história dos pais. No programa "Goucha", da TVI, Manuel Luís Goucha comentou uma fotografia de Beatriz, considerando que é «a cara chapada da mãe».
A história de amor, porém, não teve final feliz: o casal acabou por se divorciar. Sérgio Vicente reconstruiu depois a vida com Alessandra, com quem tem duas filhas, Nicole e Vitória. É também pai de um filho, também chamado Sérgio, atualmente com 30 anos, fruto de uma relação anterior à que teve com Verónica.
Percorra a galeria e descubra como estão hoje os protagonistas desta história de amor.
Recorde a participação de Sérgio Vicente no programa "Goucha":