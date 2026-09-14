Apaixonaram-se num reality show e casaram em direto: veja como estão Sérgio Vicente e Verónica Moreira 25 anos depois

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Há 25 anos, quando os reality shows ainda eram uma novidade em Portugal, Sérgio Vicente e Verónica Moreira entraram na casa do Big Brother. Foi lá dentro, à frente das câmaras, que nasceu a relação entre os dois. Ainda hoje, o casal é recordado com carinho pelos portugueses.

A relação continuou depois de terminado o programa, e acabou por levá-los ao casamento — uma cerimónia transmitida em direto pela TVI. Sérgio e Verónica tornaram-se, assim, o primeiro casal do Big Brother português a casar-se, um marco que ficou associado à história do formato.

Da relação nasceu Beatriz, hoje com 24 anos. A jovem mantém-se afastada da vida pública, mas continua a despertar curiosidade nos fãs que acompanharam a história dos pais. No programa "Goucha", da TVI, Manuel Luís Goucha comentou uma fotografia de Beatriz, considerando que é «a cara chapada da mãe».

A história de amor, porém, não teve final feliz: o casal acabou por se divorciar. Sérgio Vicente reconstruiu depois a vida com Alessandra, com quem tem duas filhas, Nicole e Vitória. É também pai de um filho, também chamado Sérgio, atualmente com 30 anos, fruto de uma relação anterior à que teve com Verónica.

Percorra a galeria e descubra como estão hoje os protagonistas desta história de amor.

Recorde a participação de Sérgio Vicente no programa "Goucha":