Serradura de Filipinos Brancos: o doce que todos vão querer repetir e que só leva 3 ingredientes

Serradura de Filipinos Brancos que é de comer e chorar por mais! Se gosta de sobremesas fáceis, cremosas e irresistíveis, esta receita é para si.
E o melhor? Só precisa de 3 ingredientes!
Ingredientes
500 ml de natas para bater
300 g de leite condensado
400 g de Filipinos Brancos
Preparação
Bata as natas até ficarem bem firmes. Junte o leite condensado e volte a bater até obter um creme homogéneo.
Triture os Filipinos até ficarem em pedaços pequenos.
Numa taça, disponha uma camada de creme, seguida de uma camada de Filipinos triturados. Repita o processo até terminar os ingredientes.
Leve ao frigorífico durante, pelo menos, 6 horas.
Bom apetite!