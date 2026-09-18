Receitas
Serradura de Filipinos Brancos
Serradura de Filipinos Brancos

Serradura de Filipinos Brancos: o doce que todos vão querer repetir e que só leva 3 ingredientes

Fábio Belo
Hoje às 16:50

Aprenda a fazer serradura de Filipinos Brancos, uma sobremesa cremosa e fácil

Serradura de Filipinos Brancos que é de comer e chorar por mais! Se gosta de sobremesas fáceis, cremosas e irresistíveis, esta receita é para si.

E o melhor? Só precisa de 3 ingredientes! 

Ingredientes

  • 500 ml de natas para bater

  • 300 g de leite condensado

  • 400 g de Filipinos Brancos

Preparação

  • Bata as natas até ficarem bem firmes. Junte o leite condensado e volte a bater até obter um creme homogéneo.

  • Triture os Filipinos até ficarem em pedaços pequenos.

  • Numa taça, disponha uma camada de creme, seguida de uma camada de Filipinos triturados. Repita o processo até terminar os ingredientes.

  • Leve ao frigorífico durante, pelo menos, 6 horas.

Bom apetite!

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