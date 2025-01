Tem extrato de trufa branca e hidrata como nenhum outro: o sérum que está a conquistar milhares de mulheres

Este artigo pode conter links afiliados*

Quando um produto de beleza domina as redes sociais e se torna num dos mais vendidos da Amazon, vale a pena perceber porquê. Este sérum da d'Alba, com trufa branca do Piemonte, conquistou o TikTok, o Instagram e o top de vendas da categoria de beleza, e as reviews explicam o fenómeno. 'Foi um antes e um depois. A pele fica hidratada, não está seca e tem um brilho natural lindíssimo', partilha uma cliente encantada. E não está sozinha - basta ler os comentários para perceber que este pequeno frasco dourado conquistou milhares de utilizadoras pelos resultados visíveis logo na primeira aplicação.

Trufa branca do Piemonte: o ingrediente premium

Este sérum destaca-se pela sua fórmula premium com trufa branca do Piemonte, um ingrediente rico em antioxidantes e conhecido pelas suas propriedades anti-idade. Mais do que um ingrediente luxuoso, a trufa branca italiana é combinada com óleo de abacate numa fórmula de dupla camada que maximiza os benefícios para a pele. "Outra coisa que notei é que os meus outros produtos de skincare se fundem melhor e senti a pele muito mais hidratada", partilha uma utilizadora que destaca a versatilidade do produto.

Resultados imediatos e duradouros

O que mais surpreende quem experimenta é a rapidez com que se veem resultados. "A pele nota-se bonita logo na primeira aplicação, mas o melhor é que se mantém hidratada e luminosa durante todo o dia, mesmo tendo aplicado o produto horas antes", explica uma cliente satisfeita. A fórmula livre de surfactantes oferece uma hidratação profunda sem deixar a pele oleosa - um equilíbrio que nem sempre é fácil de encontrar num sérum.

A qualquer hora do dia

Pode ser usado antes da maquilhagem, depois, ou em dias sem maquilhagem. "Merece a pena a fama definitivamente. Simplesmente dá vida à cara instantaneamente e faz com que a maquilhagem não se quebre ou se sinta pesada", revela outra utilizadora. A textura leve permite várias aplicações ao longo do dia, sem criar aquela sensação pesada na pele.

Adquira o sérum d'Alba aqui

Um produto, múltiplos benefícios

Com certificação vegan e dermatologicamente testado, este sérum é adequado para todos os tipos de pele. A sua fórmula de dupla camada - uma camada de óleo e outra de sérum - proporciona uma hidratação intensa com um acabamento leve e fresco. "Não se fica demasiado brilhante mesmo aplicando bastante produto e a fragrância é muito suave, desaparecendo em segundos", destaca uma cliente, referindo uma das principais preocupações de quem procura um produto hidratante. Para além da hidratação, o extrato de trufa branca, combinado com niacinamida e extrato de sementes de chia, trabalha para melhorar a elasticidade da pele, proporcionando aquele efeito de "pele saudável" tão desejado. Um verdadeiro fenómeno de beleza que está a conquistar cada vez mais adeptas pelo mundo - e agora percebemos porquê.

