Sérum hidratante do Lidl vale a pena? A análise de uma farmacêutica

Análise profissional: O que realmente esperar do sérum hidratante do Lidl

O sérum hidratante do Lidl tem chamado a atenção de muitos consumidores que procuram opções acessíveis para a sua rotina de cuidados com a pele. Iolanda Pereira, farmacêutica e pós-graduada em Cosmetologia, com mais de 120 mil seguidores no Instagram, analisou detalhadamente este produto, oferecendo uma perspetiva profissional sobre os seus benefícios reais.

Segundo a análise da especialista, o principal efeito que se pode esperar deste sérum é a hidratação da pele. Isto deve-se principalmente à presença do ácido hialurónico, que aparece como o terceiro ingrediente na composição do produto. Este componente tem uma ação humectante, o que significa que consegue atrair e reter água à superfície da pele. Além do ácido hialurónico, o sérum contém outros ingredientes com propriedades semelhantes, como a glicerina, a ureia e a trialose, que trabalham em conjunto para proporcionar uma hidratação eficaz.

O produto apresenta ainda uma formulação interessante que vai além da simples hidratação. Contém açúcares específicos capazes não só de reter água, mas também de reforçar a microbiota da pele, contribuindo para a sua saúde geral. Adicionalmente, o sérum incorpora ingredientes conhecidos pelas suas propriedades calmantes, como o aloe vera e a lentuína, tornando-o potencialmente adequado para peles sensíveis ou irritadas.

A farmacêutica faz uma observação importante relativamente às expectativas que os consumidores devem ter sobre este produto. Embora as marcas promovam frequentemente efeitos anti-envelhecimento para séruns hidratantes, a farmacêutica sugere que não se deve depositar demasiadas expectativas neste aspeto específico do produto do Lidl. O seu principal benefício é realmente a hidratação, função que cumpre adequadamente graças à sua combinação de ingredientes.