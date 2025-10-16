Facebook Instagram
Dicas

Todos falam do sérum hidratante do Lidl. Mas será que funciona? Farmacêutica esclarece

Cada vez mais popular, o sérum hidratante do Lidl desperta a curiosidade de quem quer cuidar da pele de forma acessível.

Joana Lopes
Ontem às 09:00
Este Lidl tem ferros de engomar a 5€ e outros favoritos a preços fora de série

O sérum hidratante do Lidl tem despertado o interesse de inúmeros consumidores à procura de soluções acessíveis para a sua rotina de cuidados com a pele. Iolanda Pereira, farmacêutica e pós-graduada em Cosmetologia, com mais de 120 mil seguidores no Instagram, realizou uma análise detalhada deste produto, oferecendo uma perspetiva profissional sobre os seus efeitos reais.

De acordo com a especialista, o efeito principal que se pode esperar deste sérum é a hidratação da pele. Isto deve-se, sobretudo, à presença de ácido hialurónico, que surge como o terceiro ingrediente na composição do produto. Este componente possui uma ação humectante, ou seja, tem a capacidade de atrair e reter água na superfície da pele. Para além do ácido hialurónico, o sérum inclui outros ingredientes com funções semelhantes, como a glicerina, a ureia e a trialose, que atuam em conjunto para proporcionar uma hidratação eficaz.

RELACIONADOS
Este Lidl tem ferros de engomar a 5€ e outros favoritos a preços fora de série
Isto pode substituir o Mercadona, o Lidl e até a Primark
Nunca mais se incomode com nódoas fora de casa – leve este produto do LIDL na carteira
Mais Vistos
00:01:10
Secret Story
Pedro Jorge dança sensualmente para toda a casa e a reação da mulher Marisa é marcante
tvi
00:03:37
Secret Story
Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi
tvi
00:03:41
Secret Story
Liliana e Fábio foram longe demais durante a noite? «Eu só peço que não passem as imagens»
tvi
00:01:14
Secret Story
Liliana faz dança sensual em cima de Fábio
tvi
Destaques IOL
Lençóis
Chegou o Outono e com ele lençóis em tons quentes e padrões super giros da H&M Home
MacGyver
Lembra-se de MacGyver? Ator tem hoje 75 anos e está irreconhecível
Ar condicionado
Reduz a conta da luz e evita problemas respiratórios: a importância de limpar o filtro do ar condicionado
Camisa branca
Lidl arrasou Primark e Lefties com estas camisas obrigatórias para o emprego
Mais Lidas
Historias de amor
Ele amou-me a vida inteira e percebi tarde demais: «Morreu nos meus braços»
Dois às 10
Cláudio Ramos e Flávio Furtado fazem as pazes: «Eu tinha a necessidade de te pedir desculpa»
tvi
Acidente
Arrepiante: vídeo mostra momento em que um carrossel de parque de diversões desaba com várias pessoas dentro
Resultados Autárquicas 2025 em tempo real
Autárquicas 2025
Câmara de Lisboa assume "falha na impressão" dos boletins de voto que podem mudar o resultado das eleições
cnn
Dois às 10
Os 6 peixes mais benéficos para a saúde que deve ter no congelador
tvi