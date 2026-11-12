"Hidrata muito e nota-se a pele mais suave”: o sérum da L’Oréal com ácido hialurónico caiu de 24€ para 13€ na Black Friday antecipada

Este artigo pode conter links afiliados*

Quem anda à procura de uma rotina antirrugas que não pese na carteira tem agora uma boa oportunidade. Com a Black Friday antecipada, o sérum Revitalift Filler da L’Oréal Paris passou do preço original de 24,29€ para 13,21€, uma descida de mais de 11€. Além de ser um dos produtos de cuidado facial mais procurados da Amazon, com mais de 2 mil compras só no último mês e uma nota média de 4,6 em 5 estrelas, o sérum também se tornou viral nas redes sociais, onde tem sido muito falado e recomendado por quem já o experimentou.

Adquira aqui o sérum L’Oréal Paris Revitalift Filler por 13,21€ na Amazon

Três tipos de ácido hialurónico para preencher a pele

Este sérum combina ácido hialurónico em três tamanhos de molécula, o que permite hidratar a pele em várias camadas, com um ativo vegano chamado PDRN, muito popular na cosmética coreana. Segundo a marca, estes ingredientes são mais pequenos do que um poro e penetram em profundidade, deixando a pele preenchida, hidratada e luminosa. A L’Oréal garante ainda que, com uso contínuo, as rugas atenuam até 60% ao fim de seis semanas.

Uma textura leve que não deixa a pele pegajosa

A textura é um dos pontos que mais agrada a quem já o experimentou. “Gosto do sérum porque é leve: com 2 ou 3 gotas dá-me para o rosto e o pescoço e não fica pegajoso”, conta um utilizador. O mesmo comprador acrescenta que, passado um bocado, nota “a pele mais suave e com essa sensação de hidratação ‘boa’, não só brilho à superfície”. Outro dos pontos que valoriza é que se absorve depressa e deixa um “acabamento confortável, sem sensação gordurosa”.

Veja também: Black Friday antecipada na Amazon: ideias de prendas de Natal a bons preços

Pele mais suave e com melhor aspeto

Os resultados também são elogiados. “Hidrata muito e nota-se a pele mais suave e com melhor aspeto”, resume a mesma utilizadora, que fala numa “melhoria real da pele: "sinto-a menos repuxada e com melhor ar”. E remata: “Isso, usado diariamente, já é o que se procura”. Para quem gosta de apostar em marcas conhecidas, a confiança também pesa: “Costumo recorrer à L’Oréal porque é uma marca de confiança, já a usei mil vezes e sei o que esperar”.

Uma rotina simples, de manhã e à noite

Basta aplicar duas ou três gotas, de manhã e à noite, no rosto e no pescoço limpos, antes do hidratante. Com a Black Friday antecipada, este modelo está a 13,21€, face ao preço original de 24,29€, o que o torna uma das opções mais em conta para começar uma rotina antirrugas.

Adquira aqui o sérum L’Oréal Paris Revitalift Filler por 13,21€ na Amazon

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.