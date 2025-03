Farmacêutica elege novo sérum da Nívea como o seu preferido

Este artigo pode conter links afiliados*

O novo sérum hidratante da Nívea foi eleito como o preferido do momento pela farmacêutica Iolanda Pereira, especialista com forte presença nas redes sociais. Na sua análise detalhada, a farmacêutica destaca que o produto contém ácido hialurónico, um ativo humectante com capacidade de atrair e reter água à superfície da pele, contribuindo para a sua suavidade geral e proporcionando uma sensação de preenchimento das pequenas linhas e rugas finas.

Textura perfeita para uso diário

Entre as características mais elogiadas está a textura mega fluida do sérum, que permite uma absorção rápida sem deixar resíduos. "O sérum é rapidamente absorvido, não pesa na pele e não esfarela, mesmo quando testado com diferentes produtos e com base de maquilhagem", explica a especialista. Esta propriedade torna-o ideal para quem usa vários produtos na sua rotina de skincare ou maquilhagem, funcionando perfeitamente como base.

Adquira o sérum hidratante da Nívea aqui

Benefícios visíveis para a pele

O sérum facial suaviza e preenche visivelmente as rugas, proporcionando flexibilidade e firmeza ao rosto e pescoço. Para combater os sinais de envelhecimento, retém a hidratação e ativa as células da pele. "Este produto tem uma excelente qualidade de preço", refere Iolanda Pereira, classificando-o como "um dos melhores produtos com ácido hialurónico" disponíveis atualmente.

Onde comprar e o que dizem os utilizadores

Com mais de 300 compras no último mês e uma classificação média de 4,4 estrelas, este produto tem-se revelado uma escolha popular entre consumidores por toda a Europa. Os comentários são extremamente positivos: "Deixa a cara com uma textura fantástica"; "Depois de experimentar cerca de 10 marcas diferentes de sérum, este foi definitivamente o melhor. Deixa a pele com uma aparência incrível e as linhas diminuíram. Compraria mil vezes mais"; "É muito leve, não é pegajoso e deixa a pele super iluminada e muito hidratada. Nos dias em que comecei a usá-lo, percebi que algumas rugas entre as sobrancelhas diminuíram. Definitivamente comprarei novamente porque adoro-o".

Adquira o sérum hidratante da Nívea aqui

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.