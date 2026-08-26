"Pele muito mais viçosa, lisa e uniforme": eis o o sérum de rosto mais vendido da Amazon

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Há produtos de beleza que passam despercebidos e outros que, de repente, começam a aparecer por todo o lado. O O sérum Pink Peptide pertence claramente à segunda categoria. Este produto coreano, que aposta numa combinação de fragmentos de ADN de salmão, péptidos e niacinamida, é atualmente o n.º 1 mais vendido na categoria de Beleza da Amazon Espanha.

E não é apenas a posição no ranking que chama a atenção. O produto tem uma classificação média de 4,7 estrelas em cinco, baseada em mais de 20.800 avaliações, um número que ajuda a explicar a dimensão do fenómeno.

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Mas o que tem este sérum para conquistar tantos consumidores?

O segredo está no PDRN de ADN de salmão

O grande protagonista da fórmula é o PDRN, um ingrediente regenerador extraído do DNA do salmão que repara os tecidos e estimula a produção de colagénio. Este serum apresenta uma concentração de 10.000 ppm e associa este ingrediente a uma ação que pretende ajudar na elasticidade, renovação e uniformização do tom da pele.

A marca descreve-o como um sérum pensado para recuperar o aspeto de uma pele baça e proporcionar aquilo que ficou conhecido na cosmética coreana como o efeito glass skin: uma pele de aparência luminosa, hidratada e mais lisa.

Uma fórmula que junta vários ingredientes procurados

O PDRN não está sozinho. A fórmula inclui ainda cinco tipos de péptidos, niacinamida, adenosina e extrato de manjericão-sagrado.

A combinação foi pensada sobretudo para trabalhar a aparência da elasticidade, hidratação, luminosidade e uniformidade do tom da pele.

Outro dos argumentos apresentados pela marca são os resultados de testes clínicos: segundo a informação do produto, após uma utilização, a hidratação da pele aumentou mais de 67% e, ao fim de duas semanas, os poros visíveis diminuíram mais de 30%. Estes resultados são atribuídos ao Global Institute of Dermatological Sciences e a marca ressalva que podem variar consoante a pessoa.

E como é a textura?

Para quem foge dos séruns demasiado pesados ou pegajosos, este é outro dos pontos que parece estar a conquistar os consumidores.

O produto é apresentado como tendo uma textura suave e adequada à utilização diária, sendo indicado pela marca para todos os tipos de pele e dermatologicamente testado com baixa irritação.

Nas avaliações da Amazon Espanha, a textura e a forma como o produto deixa a pele são precisamente alguns dos aspetos mais elogiados.

Uma cliente que diz estar já na segunda embalagem descreve-o como tendo uma textura leve, de absorção rápida, que deixa um brilho rosado sem sensação pegajosa. Na sua opinião, a pele fica "muito mais viçosa, lisa e uniforme" e o resultado aproxima-se do desejado efeito de "pele de vidro".

Outra utilizadora, que o experimentava há apenas algumas semanas, escreveu que o resultado imediato era "maravilhoso", deixando a pele hidratada e com um aspeto mais preenchido, sem ficar pegajosa.

Há ainda quem destaque o efeito luminoso ao longo do dia. Uma cliente conta que, depois de aplicar o sérum e acrescentar apenas creme, blush e máscara de pestanas, consegue manter "um aspeto super saudável todo o dia".

É este o efeito que explica o sucesso?

Provavelmente, há vários fatores em conjunto. Por um lado, o produto reúne alguns dos ingredientes que mais atenção têm recebido na cosmética coreana. Por outro, apresenta uma proposta simples de perceber: hidratação, luminosidade, aparência mais firme e um tom de pele mais uniforme.

E depois há a experiência de utilização, que parece ter um peso significativo nas avaliações. A sensação de pele hidratada, luminosa e suave surge repetidamente nos comentários de quem já experimentou.

O medicube PDRN Pink Peptide Serum tem 30 ml e está disponível na Amazon Espanha.