Este sérum de vitamina C tem mais de 141 mil avaliações na Amazon e agora está a 10 euros

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Com mais de 141.000 avaliações e uma nota de 4,3 estrelas, o sérum de vitamina C da Florence é um dos produtos de skincare mais comprados em toda a Amazon — e neste momento está a 10,16€, com 33% de desconto face ao preço habitual de 15,24€.

Para quem ainda não conhece: um sérum facial é um produto de textura muito leve que se aplica antes do hidratante, com uma concentração maior de ingredientes ativos que penetram mais fundo na pele. Este em particular combina vitamina C, ácido hialurónico, vitamina E e aloe vera numa fórmula orgânica certificada, testada dermatologicamente em Itália.

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Quem já o usa há mais tempo não tem dúvidas. Uma compradora que se descreve como "preguiçosa para os cuidados faciais" diz que ficou rendida porque "a pele absorve em segundos, não fica pegajoso nem brilhante, e ao terminar de aplicar no pescoço já está seco na cara". Outra usa-o há quase dois anos e diz ser "o melhor sérum que já experimentou" para pele mista com tendência acneica.

O frasco de 60ml tem um conta-gotas que permite usar apenas algumas gotas por aplicação, o que significa que dura bastante — uma compradora refere que lhe durou cerca de três meses com duas aplicações diárias.

O que faz concretamente?

A vitamina C ajuda a iluminar o tom de pele e a esbater manchas escuras causadas pelo sol. O ácido hialurónico retém a água nas camadas mais profundas da pele, mantendo-a hidratada ao longo do dia. A vitamina E e o aloe vera acalmam e protegem. O resultado, segundo quem o usa regularmente, é uma pele "mais lisa, fresca e luminosa" nas primeiras semanas — sem milagres, mas com resultados visíveis e progressivos. Funciona em todos os tipos de pele, incluindo oleosa e sensível.

A fórmula é orgânica, vegan, sem parabenos e sem testes em animais. Para quem quer introduzir um sérum na rotina sem gastar muito, a 10,16€ é uma porta de entrada difícil de ignorar.

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