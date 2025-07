Novo projeto usa IA para melhorar gestão de urgências no Serviço Nacional de Saúde

Voo direto, mar azul turquesa e hotel com tudo incluído: este destino de sonho é muito mais barato do que imagina

A Unidade Local de Saúde de Almada-Seixal (ULSAS), a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade NOVA de Lisboa | NOVA FCT e o Value for Health CoLAB estão a desenvolver um projeto de investigação que vai combinar Inteligência Artificial (IA) e dados reais numa plataforma.

O HUMAI – High Users Management with AI – resulta de um "projeto nacional que integra tecnologia e saúde, gerando impacto social ao enfrentar um dos maiores desafios do Serviço Nacional de Saúde (SNS) – a sobreutilização dos serviços de urgência por parte de utilizadores frequentes", explicam as entidades promotoras em comunicado.

O objetivo do projeto HUMAI é criar uma plataforma digital inteligente que permita identificar atempadamente os utentes que mais recorrem às urgências e que têm maior risco de se tornarem utilizadores frequentes, de modo a intervir oportunamente. Através de soluções personalizadas pretende-se promover uma gestão da prestação de cuidados de saúde mais eficiente e centrada no doente, reforçam.

Este projeto dá continuidade ao trabalho já iniciado pelo Grupo de Resolução de Utilizadores Muito Frequentes (GRHU), uma parceria que nasceu em 2016, entre o Hospital Garcia de Orta e o Agrupamento de Centros de Saúde de Almada-Seixal e que obteve resultados significativos: menos 51% de episódios de urgência e internamentos de utentes frequentes e uma redução de 44% nos custos associados ao acompanhamento destes utentes, segundo balanço realizado em 2021.

A partir deste conhecimento acumulado, o HUMAI pretende agora escalar a solução a nível nacional, através de algoritmos preditivos e ciência de dados, criando um modelo replicável noutras unidades do SNS. A plataforma contará com o apoio de equipas multidisciplinares e vai integrar dados clínicos, com "o objetivo de tornar o SNS mais eficiente, sustentável e focado nas necessidades reais das pessoas".

O HUMAI é financiado no âmbito do programa da União Europeia – NextGenerationEU através do investimento RE-C05-i08 – “Ciência Mais Digital” do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), no âmbito da Call Artificial Intelligence, Data Science and Cybersecurity of relevance to Public Administration, promovida pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (referência 2024.07543.IACDC/2024).

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders