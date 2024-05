Empresa portuguesa de serviços domésticos recebe 6 milhões de euros

O Oscar é uma aplicação portuguesa de serviços para a casa criada há cinco anos e que acaba angariar 6 milhões de euros.

Reparações, limpeza e lavandaria são alguns dos serviços do projeto português fundado por João Marques no final de 2019, o Oscar. A empresa acaba de angariar 6 milhões de euros de um grupo de investidores (Lince Capital Indico Capital Partners, Failup Ventures, Olisipo Way, Boost Capital Partners, Quiet Capital e os fundadores dos unicórnios Bolt e Wolt) e prepara-se para alargar horizontes geográficos e acelerar a sua expansão internacional, uma vez que, além de direcionar este investimento para a consolidação das operações em Portugal e Espanha, também está de olho no resto da Europa.

A start-up, que nos últimos seis meses triplicou o seu volume de negócio, prepara-se também para reforçar a equipa, nomeadamente nas áreas de liderança e de tecnologia, bem como na extensão de territórios à escala nacional. Lisboa, Porto, Coimbra e Setúbal são os distritos nacionais onde o Oscar já está presente, estando a preparar novos territórios como Braga, Leiria e Aveiro.

No mercado espanhol, a startup de serviços para casa on-demand já tem planos para expandir para mais cidades, após verificar um crescimento quatro vezes mais rápido em Madrid, face às cidades em Portugal. Note-se que o mercado de serviços para casa tem um potencial de mais de 154 mil milhões de euros por ano e a app OSCAR posiciona-se como o principal player para dominar este mercado, assegura o seu responsável.

Como tudo começou

Quando mudou de cidade para um novo trabalho, João Marques não sabia a quem recorrer para tratar de pequenas reparações em casa. Foi, então, que teve a ideia de criar uma aplicação para resolver o problema através de um clique. Assim nasceu Oscar, a empresa portuguesa que diz selecionar os melhores técnicos especializados e informa de antemão quanto vai pagar.



A startup garante que está a transformar o setor ao conectar instantaneamente utilizadores a profissionais de reparações e limpezas, oferecendo preços fixos para mais de 150 serviços. Através de algoritmos inteligentes, a plataforma tem a capacidade de disponibilizar profissionais em menos de 30 minutos e de antecipar desafios durante o serviço.

Segundo João Marques, “[o Oscar] destaca-se também como um aliado crucial na luta contra a economia paralela nos serviços domésticos. A equipa de operações dedicada garante um suporte de excelência e autonomia para todos os parceiros, e a confiança dos utilizadores é reforçada com um seguro de serviço e uma garantia de satisfação de 15 dias, ambos possíveis graças à inovação tecnológica que permite o acompanhamento em tempo real de todo o processo por parte dos utilizadores e parceiros”.

O CEO do Oscar refere ainda que “entre ter tido um problema com um equipamento na minha casa sem uma solução online eficaz até o Oscar alcançar a liderança do mercado Ibérico passaram-se três anos, o que demonstra bem o quão o mercado dos serviços para casa precisava de uma nova abordagem e disrupção” e acrescenta que “a nossa ambição é clara: temos o objetivo de sermos a app de serviços para casa número 1 na Europa nos próximos dois anos”.

Atualmente, o Oscar conta com mais de 300 mil clientes e presta mais de 7 milhões de euros em serviços por ano, com uma pontualidade superior a 95% e é recorrentemente a app Nº1 na Google Play e App Store.

Além disso, dispõe de uma equipa de mais de 12 mil técnicos altamente qualificados, desde canalizadores, eletricistas e profissionais de limpeza, lavandaria e até esteticistas para serviços de manicure e pedicure em casa. Oferece qualquer tipo de serviço em sua casa, com um tempo de resposta de apenas 30 minutos.

