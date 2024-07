Este hábito diário pode diminuir o risco de se desenvolver demência, refere especialista

Atualmente, a esperança média de vida é das mais altas de sempre. Mas o facto de vivermos mais anos faz também com que certas doenças se tornem mais comuns, como é o caso da demência, que tem a idade como um dos principais fatores associados.

Demência é o nome dado ao grupo de doenças onde se verifica um declínio progressivo das capacidades das pessoas, explica o Alzheimer Portugal, acrescentando que o termo normalmente descreve a “perda de memória, capacidade intelectual, raciocínio, competências sociais e alterações das reações emocionais normais”. A doença de Alzheimer representa entre 60 e 70% de todos os casos de demência.

Apesar de se esperar que o número de casos de demência continue a aumentar – em Portugal, o número de casos poderá chegar a 450 mil em 2080, de acordo com um estudo do Centro de Investigação, Diagnóstico, Formação e Acompanhamento das Demências (CIDIFAD) da Misericórdia de Riba D’Ave –, vários estudos parecem demonstrar que é possível diminuir o risco de desenvolver a doença, refere o site Alzheimers.gov, do governo dos Estados Unidos da América.

Um especialista em inteligência artificial e professor na Universidade de Waterloo lançou agora um livro que refere que dormir a sesta – um hábito bastante simples – poderá reduzir o risco de demência, noticia o site Newsweek.

Mohamed Elmasry refere que o facto de se utilizar cada vez mais a inteligência artificial pode estar a aumentar o risco de se desenvolver demência e de se perder capacidades cognitivas.

O especialista afirma que a nossa memória é como um músculo e, por isso, necessita de exercício regular para se manter saudável. ao estarmos cada vez mais dependentes da internet e da inteligência artificial, estamos a negligenciar o treino do nosso cérebro.

Mas da mesma forma que o nosso corpo precisa de descanso quando praticamos exercício físico, também o nosso cérebro precisa de parar de vez em quando. Vários estudos demonstram que sestas curtas e regulares ajudam a que as pessoas tenham boa performance em testes cognitivos.

Elmasry salienta que as sestas funcionam como um “reset” para o organismo e sugere que se descanse na hora do almoço, no caso de quem trabalha -, ou a qualquer hora do dia – para quem está reformado ou de férias.

O especialista em inteligência artificial também recomenda que se dedique um dia por semana ao descanso total e que se tente ter um estilo de vida ativo, com uma dieta equilibrada e com um baixo consumo de álcool. Também se deve controlar os níveis de stress que são responsáveis por um maior risco de declínio cognitivo.