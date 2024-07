Este destino português está a ganhar destaque lá fora por ser barato e ter praias de sonho

Lisboa, Porto e Algarve são zonas portuguesas que cada vez mais surgem nas listas de “A Visitar” dos estrangeiros. Mas, como sabe quem por cá vive, Portugal está cheio de tesouros e, de vez em quando, a imprensa internacional lá encontra um novo destino nacional ainda desconhecido para divulgar.

Num novo artigo, a Elle espanhola fala de um destino português que é “desconhecido (e barato)”, além de “pouco massificado e com praias de sonho”. Trata-se de Setúbal, a cerca de 50 quilómetros de Lisboa.

Apresentada como uma localidade industrial cheia de charme, movimentada e com espírito marítimo, acaba por ser bastante diferente de outras clássicas cidades turísticas em Portugal. E é isso mesmo que torna Setúbal tão interessante enquanto destino de férias.

A verdade é que não é só um ponto de interesse para quem vem de fora. Também quem vive em Portugal pode aproveitar o que Setúbal tem para oferecer.

Nesta altura do ano, é o facto de estar inserida entre o Parque Natural da Arrábida e o Estuário do Sado que tornam a cidade tão interessante. As praias são verdadeiros paraísos, com extensos areais e mar bem azul. Setúbal tem algumas das praias portuguesas mais conhecidas, como o Portinho da Arrábida e as praias de Galapos, Galapinhos e Coelhos.

Por estar tão perto do mar, Setúbal é conhecida pelo excelente peixe e, claro, pelo famoso choco frito acompanhado por batatas fritas. Para quem não é fã destes pratos, os queijos de Azeitão são também bastante famosos.

Se sempre sonhou em ver golfinhos, recomenda-se que vá até Setúbal. Afinal, aqui está uma das únicas comunidades de golfinhos selvagens na Europa. Faça uma excursão de barco (custam cerca de 45 euros) e passe o dia nas águas da foz do Sado em busca dos golfinhos.

Setúbal oferece também programas culturais. O Mercado do Livramento, que foi inaugurado em 1930, é um sítio a não perder. A arquitetura chama a atenção, mas são as barraquinhas no interior o verdadeiro tesouro, com várias iguarias para provar.

O Forte de São Filipe também é um bom sítio a visitar, sendo um dos pontos turísticos mais famosos da zona. Em tempos, foi um dos mais importantes bastiões da capital do rio Sado, hoje oferece uma vista panorâmica de cortar a respiração.

O passeio pelo centro histórico também deve estar na lista. Por isso, não se esqueça de se perder nas ruas depois de um belo dia de praia ou de um passeio histórico pela cidade.