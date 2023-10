A casa que nos faz sonhar em 'Sex Education' está à venda na vida real

Para quem vê "Sex Education", na Netflix, a casa de Otis e de Jean, a mãe que é terapeuta sexual, é emblemática. Na mesma altura em que a última temporada da série fica disponível no site de streaming, o chalé emblemático chega ao mercado e pode ser adquirida por quem quiser uma vista de cortar a respiração para o rio Wye e para uma paisagem verde encantadora.

O chalé do século XVIII é quase tão emblemática na série "Sex Education" como qualquer outra personagem. A fachada surge em grande plano sempre que Otis sai ou chega em casa com a sua bicicleta. Desde 2019, quando a série foi lançada, muita gente sonha com este chalé que fica localizado numa vila muito turística em Inglaterra, Symonds Yat.

Com cinco quartos e três casas de banho que se dividem por três andares, duas estufas e uma cozinha de jardim, este chalé fica isolado da confusão das grandes cidades, estando a cerca de três horas de Londres.

Depois de ter estado disponível para alugar como alojamento local, o chalé de Otis e Jean está à venda por 1,5 milhões de libras (cerca de 1,73 milhões de euros) a partir da imobiliária Knight Frank. A casa parece ser encantadora, mas quem ficar com ela terá muito provavelmente de lidar com os fãs da série da Netflix que não vão perder a oportunidade de tirar uma foto com a fachada de fundo.