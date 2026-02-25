Facebook Instagram
Mercúrio Retrógrado em Peixes: O que esperar do primeiro ciclo de 2026

O início deste novo ciclo astrológico pede atenção redobrada à intuição e às decisões tomadas sob impulso
Hoje às 15:45
Astrologia
A partir de amanhã, 26 de fevereiro, começa o primeiro período de Mercúrio retrógrado de 2026, desta vez no signo de Peixes. Para muitos, esta expressão já faz parte do vocabulário comum como um aviso para atrasos, falhas na comunicação e pequenos imprevistos do dia a dia. No entanto, o conceito ainda gera alguma confusão: o que significa realmente este fenómeno e o que se pode esperar das próximas semanas?

O que é o movimento retrógrado?

Na astrologia, Mercúrio é o planeta que representa a comunicação, o pensamento lógico, as negociações e a tecnologia. Quando entra em movimento retrógrado — um fenómeno visual em que, visto da Terra, o planeta parece recuar — acredita-se que estas áreas ficam mais sujeitas a erros e revisões. Embora não seja um movimento real do planeta, mas sim uma ilusão de ótica, esta fase é interpretada como um momento de pausa. Para quem acompanha a astrologia, o impacto sente-se numa maior necessidade de rever decisões e ter cautela com os detalhes.

A influência de Peixes na comunicação

De acordo com o site AstroStyle, este primeiro ciclo de 2026 decorre entre 26 de fevereiro e 20 de março sob a influência de Peixes, um signo ligado à sensibilidade, à intuição e ao mundo emocional. Quando o planeta da razão atravessa um território tão intuitivo, a tendência é que a comunicação se torne menos objetiva. Podem surgir mal-entendidos, mensagens pouco claras e decisões influenciadas mais pela emoção do que pela lógica.

É por isso que, durante este período, nem tudo é exatamente o que parece. A clareza pode ser afetada, quer numa conversa importante, numa troca de e-mails ou na interpretação de atitudes alheias. Não se trata de alarmismo, mas de prudência: recomenda-se confirmar informações, reler mensagens antes de as enviar e evitar tirar conclusões precipitadas sem obter esclarecimentos diretos.

Uma oportunidade para rever e abrandar

Apesar da reputação menos positiva, o Mercúrio retrógrado não é necessariamente um período negativo. Pelo contrário, é muitas vezes visto como uma oportunidade para abrandar. Em vez de iniciar grandes projetos ou tomar decisões definitivas por impulso, esta fase convida à revisão. Rever planos, repensar estratégias e reorganizar prioridades pode ser mais produtivo, neste momento, do que avançar apressadamente.

Como este ciclo ocorre em Peixes, pode também ser um momento fértil para a criatividade e para a introspeção. A intuição tende a ganhar força e surge espaço para reflexões mais profundas, desde que exista disponibilidade para ouvir e observar antes de agir.

Na prática, até 20 de março, a palavra-chave é atenção. Atenção aos detalhes, às entrelinhas e às emoções — tanto as próprias como as dos outros. Se existirem decisões importantes que não possam ser adiadas, o ideal será analisá-las ao detalhe. Mais do que um período de caos, este trânsito funciona como uma pausa estratégica e um convite a ajustar rotas antes de seguir em frente.

