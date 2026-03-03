Facebook Instagram
Dicas

Março traz uma viragem poderosa no zodíaco: há dois signos prestes a renascer

Este mês é uma fase de transformação profunda para estes dois signos
IOL
Há 2h e 55min
foto: freepik
Mercúrio retrógrado voltou a recuar para Peixes. Saiba o impacto que vai ter em cada signo

Março de 2026 chega com uma energia única no zodíaco: é o momento da calma antes de um renascimento poderoso, com eclipses e trânsitos planetários a impulsionar transformações profundas. De acordo com a revista People, entre todos os signos, dois estão particularmente em destaque: Áries e Peixes.

Para Áries (20/03–19/04), este mês marca o início da sua temporada solar, trazendo autoconfiança, liderança e clareza de objetivos. Marte, Vénus e Mercúrio retrógrado em Peixes no início do mês convidam os arianos a olhar para dentro, processando emoções e hábitos antigos antes de avançar. O eclipse lunar total em Virgem a 3 de março alerta para rotinas que precisam de ajuste, permitindo reconstruir a vida diária de forma mais equilibrada. No final do mês, com o Sol a encontrar Saturno, surge uma oportunidade de assumir responsabilidades e dar passos sólidos rumo à maturidade e autodomínio.

Já Peixes (18/02–20/03) vive um período de destaque intenso, com Marte a entrar no seu signo no dia 2, despertando intuição, coragem e poder pessoal. O eclipse lunar total em Virgem incide sobre relações próximas, trazendo decisões claras e redefinição de compromissos. A nova lua de 18 de março oferece um reset cósmico, ideal para mudanças pessoais ou rebranding. A entrada do Sol em Áries no equinócio da primavera potencia ainda mais o renascimento pisciano, com Vénus a realçar paixão, charme e oportunidades financeiras ou românticas.

Este mês é, portanto, uma fase de transformação profunda para Áries e Peixes, com oportunidades de crescimento pessoal, renovação emocional e conquista de objetivos que exigem coragem e reflexão. Para os outros signos, março também traz ajustes e oportunidades, mas estes dois são os grandes protagonistas do renascimento zodiacal.

 

