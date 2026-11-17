Uma investigação alemã identificou uma associação entre comportamentos parentais de controlo e sobreproteção, e sentimentos de insegurança relativamente às próprias capacidades na idade adulta

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Sentir que não se merece uma promoção, atribuir o sucesso profissional à sorte ou recear que os outros descubram uma suposta falta de competência são algumas das manifestações da chamada síndrome do impostor. Uma investigação conduzida por investigadores da Universidade Goethe de Frankfurt, na Alemanha, sugere que estes sentimentos podem estar associados à forma como os pais exerceram o controlo e a proteção durante a infância.

O estudo, publicado na revista científica “Personality and Social Psychology Bulletin”, analisou as respostas de 339 pessoas, com idades compreendidas entre os 16 e os 80 anos, procurando compreender a relação entre as experiências familiares, a perceção das próprias capacidades e determinados traços de personalidade.

Os resultados mostram que os participantes que recordavam os pais como excessivamente controladores e protetores apresentavam níveis mais elevados de sentimentos associados à síndrome do impostor.

Este fenómeno caracteriza-se pela dificuldade em reconhecer as próprias competências e conquistas, mesmo perante resultados positivos, sendo frequentemente acompanhado pelo receio de ser considerado uma fraude.

Controlo parental e autoconfiança

A investigação, liderada pela psicóloga Kristina Klug, procurou também perceber de que forma as experiências familiares se relacionam com diferentes características psicológicas, incluindo o narcisismo vulnerável e o narcisismo grandioso.

Os investigadores identificaram uma associação entre práticas parentais marcadas pelo controlo e pela sobreproteção e níveis mais elevados de sentimentos de impostor e de narcisismo vulnerável.

Embora apresentem características distintas, os dois fenómenos podem envolver dificuldades na regulação da autoestima e uma maior dependência da validação externa.

No caso da síndrome do impostor, essa insegurança manifesta-se sobretudo através da desvalorização das próprias capacidades e da dificuldade em aceitar o reconhecimento dos outros.

Já o narcisismo vulnerável pode estar associado a uma autoestima frágil, à sensibilidade à crítica e à necessidade de aprovação, diz o estudo.

Apesar das semelhanças identificadas, os investigadores concluíram que a síndrome do impostor e o narcisismo vulnerável constituem fenómenos psicológicos distintos.

O estudo verificou ainda que níveis mais elevados de sentimentos de impostor estavam associados a maior ansiedade nas relações interpessoais e a níveis inferiores de confiança e proximidade emocional.

Experiências familiares explicam apenas parte do fenómeno

Apesar da associação identificada, os investigadores alertam que as experiências familiares não explicam, por si só, o desenvolvimento da síndrome do impostor.

As práticas parentais avaliadas no estudo explicaram cerca de 11% da variação nos sentimentos de impostor entre os participantes, o que significa que existem outros fatores relevantes para compreender este fenómeno.

A investigação apresenta também algumas limitações. Os dados foram recolhidos através de questionários respondidos pelos próprios participantes, incluindo perguntas sobre as recordações que tinham da infância.

Além disso, as respostas foram recolhidas num único momento, o que não permite estabelecer uma relação direta de causa e efeito entre os comportamentos dos pais e os sentimentos de impostor na idade adulta.

A amostra era maioritariamente feminina, com cerca de 71% de mulheres, e incluía tanto estudantes como profissionais.

Os autores defendem a necessidade de desenvolver novos estudos, acompanhando os participantes ao longo do tempo, para compreender melhor a influência das experiências da infância na autoperceção e nas relações interpessoais durante a vida adulta.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders.